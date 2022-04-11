В Заречном повысили стоимость проезда в маршрутках

11.04.2022 | 14:56

С понедельника, 11 апреля, изменилась стоимость поездки в маршрутках Заречного. Теперь билет жителям закрытого города обходится на несколько рублей дороже.

Как сообщает портал «Город Z», за услугу перевозчиков в пределах города зареченцы отдают 23 рубля вместо 20, по направлению в Пензу - 47 рублей вместо 40.

«Стоимость проезда от КПП в Пензу не изменилась - 24 рубля», - уточняет портал.

Тариф пришлось поднять из-за подорожания горюче-смазочных материалов и комплектующих.

Ранее сообщалось, что автопарк Заречного пополнился 40 автобусами, отданными городу «Мосгортрансом». Московские машины не будут выпускать на дачные маршруты, чтобы они не вышли из строя раньше времени. Горожанам пообещали, что цена проезда как в прибывших, так и в старых автобусах не повысится.