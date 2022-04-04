Лицей № 2: полиция проводит проверку, директор уволилась

04.04.2022 | 10:48

Директор пензенского лицея современных технологий управления № 2 Валентина Щеглова покинула свой пост.

В понедельник, 4 апреля, и. о. руководителя учебного заведения Вероника Кузнецова сообщила корреспонденту «ПензаИнформ», что Щеглова уволилась по собственному желанию, однако дату назвать затруднилась.

Также в пресс-службе УМВД России по Пензенской области порталу «ПензаИнформ» рассказали, что сотрудники ОЭБиПК проводят в лицее № 2 проверку финансово-хозяйственной деятельности.

Ранее в лицее заверили, что Валентина Щеглова находится в отпуске, а обязанности руководителя исполняет Вероника Кузнецова.

По данным сетевого издания, в начале прошлой недели в лицее прошли оперативно-следственные мероприятия.

2 апреля в анонимном телеграм-канале появилась информация о финансовых нарушениях, выявленных в пензенских учебных заведениях при начислении зарплат, и о том, что директор ЛСТУ № 2 уволилась по собственному желанию. Для проверки сведений корреспондент «ПензаИнформ» связался с Валентиной Щегловой, но от общения она отказалась.