Сетевое издание|18+|Понедельник|4 апр 2022|11:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Лицей № 2: полиция проводит проверку, директор уволилась

Печать
Telegram

Директор пензенского лицея современных технологий управления № 2 Валентина Щеглова покинула свой пост.

В понедельник, 4 апреля, и. о. руководителя учебного заведения Вероника Кузнецова сообщила корреспонденту «ПензаИнформ», что Щеглова уволилась по собственному желанию, однако дату назвать затруднилась.

Также в пресс-службе УМВД России по Пензенской области порталу «ПензаИнформ» рассказали, что сотрудники ОЭБиПК проводят в лицее № 2 проверку финансово-хозяйственной деятельности.

Ранее в лицее заверили, что Валентина Щеглова находится в отпуске, а обязанности руководителя исполняет Вероника Кузнецова.

По данным сетевого издания, в начале прошлой недели в лицее прошли оперативно-следственные мероприятия.

2 апреля в анонимном телеграм-канале появилась информация о финансовых нарушениях, выявленных в пензенских учебных заведениях при начислении зарплат, и о том, что директор ЛСТУ № 2 уволилась по собственному желанию. Для проверки сведений корреспондент «ПензаИнформ» связался с Валентиной Щегловой, но от общения она отказалась.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Аттестаты об образовании, выданные в период директорства уволившейся, будут признаны недействительными?

Гость||

что такое что ни директор то мошенник пошло поехало

Гость||

В Пензе везде так. бардак и хаос в городе повсеместно. Власть недееспособна! ФОК "Центральный" при лицеи №2 в ужасном состоянии, света нет, крыша течёт, хотя платные занятия и леваки постоянно.

Гость||

Была у вас на приёме, Валентина Чеславовна! Как руководитель, вы -0! В лицо сказать это не могла, потому как ребенок - будет заложником ситуации. А вот сейчас при личной встрече плюну в лицо!!!

Справедливость всегда восторжествует!!!!

Гость||

Уволилась????

Мало!!!

Пусть за бухгалтером своим идёт!!! И достойно несет ответственность за воровство!!!!

Гость||

Гость писал(а):

> Аттестаты об образовании, выданные в период директорства уволившейся, будут

> признаны недействительными?

Надо добиваться, чтобы все звания ее были недействительными

Гость||

Гость писал(a):

Аттестаты об образовании, выданные в период директорства уволившейся, будут признаны недействительными?
Гость писал(a):
Надо добиваться, чтобы все звания ее были недействительными
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей современных технологий управления № 2» г. Пензы создано на основании Постановления Главы города Пензы от 30.08.1999. №1562 "О реорганизации муниципальной средней общеобразовательной школы №2 г.Пензы".

Нужно вернуть школу № 2.

Нам нужна дещеглизация.

Гость||

Никого не оправдываю,но и не злорадствую и не обвиняю без доказательств, да и никому не советую,тк пнуть мертвую собаку труда не составит,но вот добавит ли Вам такой жест добропорядочности- сомневаюсь..Пусть разбираются те,в чью компетенцию это входит..Главное- чтобы у детей все было в порядке.И в нашей стране уже ничему не удивляешься,как- то так.

Гость||

Человек трудился, звания получал, бедствовал. Ни яхт,ни дворцов, ни в списке Форбс не значится.. Злые Вы, не добрые..

Гость||

Верните школу № 2! Тьфу!

Гость||

А о нас кто-н подумал или нет? Как экзамены наши дети писать будут? Такой путь прошли. Всё коту под хвост(((

Гость||

Гость писал(а):

> Никого не оправдываю,но и не злорадствую и не обвиняю без доказательств, да

> и никому не советую,тк пнуть мертвую собаку труда не составит,но вот

> добавит ли Вам такой жест добропорядочности- сомневаюсь..Пусть разбираются

> те,в чью компетенцию это входит..Главное- чтобы у детей все было в

> порядке.И в нашей стране уже ничему не удивляешься,как- то так.

Вы со своей мертвой собакой и мертвым львом уже перебарщиваете. Да не мервая она,,,живее всех живых

Подумаешь... подозревают в недостаче неск миллионов...

Гость||

В лицее № 2 чёрная бухгалтерия процветает с момента его создания в 1999 году.

Гость||

Вот такие у нас почётные граждане города!

Гость||

Гость писал(a):

Человек трудился, звания получал, бедствовал. Ни яхт, ни дворцов, ни в списке Форбс не значится..
Точно, надо было подождать, за счет бюджета выполнить этот план-минимум. Чем она хуже других чинуш-депутатов. А потом в Лондон или в гости к "матросскому" затворнику.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте