В ОАО «Атмис-сахар» отреагировали на жалобу по качеству песка

01.04.2022 | 14:31

В пятницу, 1 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило письмо от имени генерального директора ОАО «Атмис-сахар» Андрея Харченко, который прокомментировал сообщение об ухудшении качества песка.

31 марта на портале вышла публикация по материалам телеграм-канала «Заречный в теме».

«На фоне всеобщей истерии с сахаром, когда его практически негде было купить, приобрели в ТЦ два пакета по цене в районе 100 руб. Огромное «спасибо» производителю, что вместе с сахарным песком мы употребляем МАНКУ. Как говорится, и наелись, и напились», - посетовал интернет-пользователь из закрытого города.

Он поделился фотографиями: на двух изображен пакет сахара (указано, что произведен он в Каменке), на третьей - дно стакана, где видны не растворившиеся в напитке крошки.

Как выяснилось, в Каменском районе только один завод производит сладкий песок - это ОАО «Атмис-сахар».

«ОАО «Атмис-сахар» производит сахар белый согласно ГОСТ 32222-2015 и реализует его индустриальным клиентам в упаковке по 50 и 1 000 кг. Ответственность за качество и безопасность фасовки нашего сахара на фасовочных линиях клиентов предприятие не несет», - говорится в письме.