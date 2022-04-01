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Общество

В ОАО «Атмис-сахар» отреагировали на жалобу по качеству песка

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В пятницу, 1 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило письмо от имени генерального директора ОАО «Атмис-сахар» Андрея Харченко, который прокомментировал сообщение об ухудшении качества песка.

31 марта на портале вышла публикация по материалам телеграм-канала «Заречный в теме».

«На фоне всеобщей истерии с сахаром, когда его практически негде было купить, приобрели в ТЦ два пакета по цене в районе 100 руб. Огромное «спасибо» производителю, что вместе с сахарным песком мы употребляем МАНКУ. Как говорится, и наелись, и напились», - посетовал интернет-пользователь из закрытого города.

Он поделился фотографиями: на двух изображен пакет сахара (указано, что произведен он в Каменке), на третьей - дно стакана, где видны не растворившиеся в напитке крошки.

Как выяснилось, в Каменском районе только один завод производит сладкий песок - это ОАО «Атмис-сахар».

«ОАО «Атмис-сахар» производит сахар белый согласно ГОСТ 32222-2015 и реализует его индустриальным клиентам в упаковке по 50 и 1 000 кг. Ответственность за качество и безопасность фасовки нашего сахара на фасовочных линиях клиентов предприятие не несет», - говорится в письме.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

В торговой точке знать так поднасрали?

Гость||

Указано, что "произведен в Каменке" и все? Баз наименования производителя?

Гость||

Дааа... Качество песка и цемента нынче не то.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ответственность за качество и безопасность фасовки нашего сахара на фасовочных линиях клиентов предприятие не несет», - говорится в письме.
А у нас ни кто ни какой ответственности не несет кроме простого народа.

Гость||

видел кубинский сахарок Брауни тростниковый коричневый за 250 руб кг

Гость||

У меня сладкая соседка. Хожу к ней за мясорубкой,а она приходит за солью...

Гость||

В брагу идет или нет? Какой выгон получается с него?

Гость||

Рязанский самый сладкий

Имя: Гость
Комментарий:

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