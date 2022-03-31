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Общество

На дорогах области расчищают водопропускные трубы

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В преддверии весеннего таяния снега на дорогах регионального и межмуниципального значения Пензенской области проходит очистка водопропускных труб.

Уже восстановлена пропускная способность более 80% труб. Работа проводится ежедневно, планируется полностью завершить ее до конца недели.

Кроме того, перед подрядными организациями, в чьем ведении находится состояние автотрасс, стоит задача заготовить необходимое количество мешков с песком.

«Также они должны организовать аварийные бригады, укомплектованные спецтехникой, которые должны быть готовы к выезду на место ликвидации возможного затопления участков автомобильных дорог», - отметили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Ранее в минстрое сообщили, что дорожники уже начали ямочный ремонт. Чтобы трещины в асфальтовом покрытии не распространялись и не увеличивались, их проливают горячим битумом. Дефекты покрытия проезжей части устраняются горячей асфальтобетонной смесью.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

Я люблю водопропускные трубы!

Гость||

Члены?

Гость||

Начленники

Гость||

Мы так много не видим, не замечаем. Не видим ежедневного труда людей. Мы видим только, когда не сделано. Жалуемся, возмущаемся. Спасибо тем людям, которые день за днем выполняют свою работу и делают нашу жизнь комфортной и безопасной.

Гость||

Дай я тя расцалую!

Гость||

А Вы привиты?

Гость||

Трубы Гришаеву и Глаголеву надо прочистить

Имя: Гость
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