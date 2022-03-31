На дорогах области расчищают водопропускные трубы

В преддверии весеннего таяния снега на дорогах регионального и межмуниципального значения Пензенской области проходит очистка водопропускных труб.
Уже восстановлена пропускная способность более 80% труб. Работа проводится ежедневно, планируется полностью завершить ее до конца недели.
Кроме того, перед подрядными организациями, в чьем ведении находится состояние автотрасс, стоит задача заготовить необходимое количество мешков с песком.
«Также они должны организовать аварийные бригады, укомплектованные спецтехникой, которые должны быть готовы к выезду на место ликвидации возможного затопления участков автомобильных дорог», - отметили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.
Ранее в минстрое сообщили, что дорожники уже начали ямочный ремонт. Чтобы трещины в асфальтовом покрытии не распространялись и не увеличивались, их проливают горячим битумом. Дефекты покрытия проезжей части устраняются горячей асфальтобетонной смесью.
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