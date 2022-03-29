В Пензенской области начался ямочный ремонт дорог

29.03.2022 | 17:43

Несмотря на то что постоянное тепло еще не пришло в Пензенскую область, дорожные рабочие уже приступили к ямочному ремонту.

В рамках содержания автодорог регионального значения Пензенской области подрядные организации приступили к ямочному ремонту.

«Работа идет на дорогах регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории всех муниципальных образований региона», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Для того чтобы имеющиеся в асфальтовом покрытии трещины не распространялись и не увеличивались, их проливают горячим битумом. Дефекты покрытия проезжей части устраняются горячей асфальтобетонной смесью.

«По состоянию на 29 марта ямочным ремонтом приведено в порядок около 8 000 кв. м автодорог регионального значения», - добавили в пресс-службе минстроя.