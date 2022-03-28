На пост директора губернского лицея вернулся прежний руководитель

28.03.2022 | 12:41

Руководить Губернским лицеем для одаренных детей после ухода Александра Воронкова снова будет Татьяна Танасова. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Уточняется, что Танасова назначена и. о. директора учреждения. До этого дня она являлась заместителем по учебно-воспитательной работе. С 2018 года и до прихода Воронкова в октябре 2021-го Татьяна Николаевна также исполняла обязанности директора лицея.

В разные годы Танасова являлась директором коррекционной школы, школы-интерната № 1, лицея-интерната «Лидер-предприниматель», ГБОУ СПО «Училище олимпийского резерва № 2 Пензенской области», ГАОУ СПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области».

Александр Воронков руководил губернским лицеем чуть более пяти месяцев, с 28 марта он назначен и. о. главы администрации Бессоновского района.