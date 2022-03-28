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Общество

На пост директора губернского лицея вернулся прежний руководитель

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Руководить Губернским лицеем для одаренных детей после ухода Александра Воронкова снова будет Татьяна Танасова. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Уточняется, что Танасова назначена и. о. директора учреждения. До этого дня она являлась заместителем по учебно-воспитательной работе. С 2018 года и до прихода Воронкова в октябре 2021-го Татьяна Николаевна также исполняла обязанности директора лицея.

В разные годы Танасова являлась директором коррекционной школы, школы-интерната № 1, лицея-интерната «Лидер-предприниматель», ГБОУ СПО «Училище олимпийского резерва № 2 Пензенской области», ГАОУ СПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области».

Александр Воронков руководил губернским лицеем чуть более пяти месяцев, с 28 марта он назначен и. о. главы администрации Бессоновского района.

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Гость||

перетасовка одних и тех же лиц, поставьте свежие лица с низов от сохи так сказать

Гость||

тоже наверно образование физкультурник?

Гость||

так она древняя пенсионерка - ей точно больше 60!

Гость||

Вот уж не умное решение - она вечное И.о.!!!! Нет достойных кандидатур?! или доворовать нужно остатки от строительства нового корпуса?

Гость||

Да поймите, молодёжь на эти должности не идёт, з.плата низкая, а ответственность без финансирования школ и садом, отсутствует, только пенсионеры и могут терпеть это по превычке.

Гость||

один Главами ставил военных, теперь будут Учителя

Гость||

Мощно работает Олег вот это развитие в кавычках

Гость||

Гость писал(a):

Да поймите, молодёжь на эти должности не идёт, з.плата низкая,
И насколько же там низкая зарплата? Может поведаешь, всезнайка?

Имя: Гость
Комментарий:

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