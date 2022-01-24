Открыты субсидируемые перелеты из Пензы в Москву

В расписании Пензенского аэропорта появились дополнительные рейсы в Москву. Субсидируемые полеты на самолетах Sukhoi Superjet 100 выполняет авиакомпания «ИрАэро».
Рейсы из Москвы в Пензу намечены на понедельники и пятницы, в обратном направлении - на вторники и субботы. Стоимость билета без багажа составляет от 2 100 руб., время в пути - полтора часа.
По-прежнему значатся в расписании рейсы авиакомпаний S7 (в Домодедово) и «Аэрофлот» (в Шереметьево).
Кроме того, в начале января пензенцы получили возможность за два часа долететь до Санкт-Петербурга или Сочи. Рейсы в Северную столицу выполняются по вторникам и пятницам, цена билета от 2 850 рублей. Полеты в Адлер назначены на понедельники и субботы, билет стоит от 2 350 руб.
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