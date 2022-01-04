Общество

Из пензенского аэропорта стартовали полеты в Санкт-Петербург

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Белоснежный лайнер доставил пассажиров из Санкт-Петербурга в Пензу - это был первый рейс. В январе стартовали полеты, связывающие город на Суре и Северную столицу.

«Отлично вообще, здорово! Надо, чтобы чаще сюда летал самолет из Санкт-Петербурга», - отметил мужчина.

«Два часа», - рассказала о продолжительности полета девушка.

«Много людей - сколько знаю, с кем общался - за то, чтобы бы был обязательно рейс Питер - Пенза», - сообщил пассажир.

Когда-то полеты из Пензы в Санкт-Петербург уже были, но связь оказалась непрочной. Курсировать туда и обратно лайнеры быстро перестали. Теперь самолеты будут отправляться дважды в неделю - по вторникам и пятницам.

Помимо этого, в январе появились рейсы в Сочи и дополнительные - в Москву. Судя по востребованности билетов, жители новинкам рады.

«На ближайшие дни на Санкт-Петербург билетов нет. На Сочи вчера вечером был рейс, билетов не было тоже уже, все продано, 100 человек. На Питер сегодня - 100 человек, на пятницу тоже билетов уже нет», - пояснила начальник службы отдела перевозок пензенского аэропорта Надежда Кузнецова.

Цена начинается от 4 000 рублей, но чем ближе к дате вылета, тем дороже. Доходило и до 14 000 - во столько обошлись билеты некоторым пензенцам до Минеральных Вод.

Из аэропорта можно улететь в несколько городов. Но это расписание будет действовать только до конца марта. Затем сформируют новое.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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