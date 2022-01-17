Общество

У иорданей будут дежурить более 200 пензенских полицейских

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В Пензенской области организуют дежурство сотрудников полиции в местах ночных купаний граждан на Крещение.

Также наряды правоохранителей будут поблизости от храмов и церквей, где пройдут праздничные богослужения.

«Специалисты проведут обследование мест на предмет обнаружения взрывчатых веществ», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Всего в крещенскую ночь на дежурство выйдут около 220 сотрудников полиции.

В области праздничные мероприятия состоятся в 57 разрешенных для купания местах. Планируется, что в них будут участвовать порядка 10 000 человек.

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Гость||

Счет за сверхурочную работу и сверхнормативные ГСМ предъявят РПЦ?

Гость||

Сколько дураков,в сказки верят, чтоже ваш Бог от кавида не помог

Гость||

что бы штрафовать за безмасочное купание?

Гость||

У каких ещё иорданей, дурачьё?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

У иорданей
Совсем кукуха отъехала...

Гость||

Опять стыдами светить будут мамашки

Гость||

А бандитов и жуликоват они когда ловить будут! В городе днём с огнём не найдёшь полицаев, а там аж целых 200 штук!

Гость||

Гость писал(а):

> Счет за сверхурочную работу и сверхнормативные ГСМ предъявят РПЦ?

Обязаны предъявить.

Гость||

А спасателей сколько будет дежурить.

Имя: Гость
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