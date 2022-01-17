У иорданей будут дежурить более 200 пензенских полицейских

17.01.2022 | 12:15

В Пензенской области организуют дежурство сотрудников полиции в местах ночных купаний граждан на Крещение.

Также наряды правоохранителей будут поблизости от храмов и церквей, где пройдут праздничные богослужения.

«Специалисты проведут обследование мест на предмет обнаружения взрывчатых веществ», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Всего в крещенскую ночь на дежурство выйдут около 220 сотрудников полиции.

В области праздничные мероприятия состоятся в 57 разрешенных для купания местах. Планируется, что в них будут участвовать порядка 10 000 человек.