Общество

В Кузнецке оборудуют две крещенские купели

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В Кузнецке идет подготовка к крещенским купаниям, которые пройдут в ночь на 19 января.

В городе оборудуют два места для купания. Первое расположено в районе Кустарной площади, возле церкви Параскевы Мученицы. Вторым станет заполненная водой низина у родника на 2-й Бутурлинской улице.

Во всех местах во время проведения христианского обряда будут дежурить сотрудники управления ГО и ЧС, скорой помощи и правоохранительных органов.

В администрации города напомнили ряд правил, которые необходимо соблюдать желающим окунуться в крещенскую купель:

- ни в коем случае не заходить в прорубь или купальню после употребления алкоголя;

- перед купанием следует размяться или пробежаться, чтобы разогреть тело;

- купаться можно только в официальных местах, где будут дежурить спасатели и медики;

- к проруби нужно подходить в удобной, нескользкой и легко снимаемой обуви (ботинки, шерстяные носки, специальные резиновые тапочки);

- в воду следует заходить спокойно, не прыгать и не нырять;

- нельзя входить в иордань, если там уже есть купальщики;

- окунаться лучше всего по шею, не замочив головы, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

- не следует находиться в проруби более минуты во избежание общего переохлаждения организма;

- после купания нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду, затем выпить горячего чая из подготовленного термоса.

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Гость||

экстрим всегда отличиельная черта местного народа

Гость||

Придем на тетенек голеньких позырить

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