Общество

Три четверти новых случаев COVID-19 выявлено в Пензе

Печать

В субботу, 15 января, региональный оперативный штаб сообщил о 161 случае заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденном за минувшие сутки.

По 1 человеку заболели в Бековском, Земетчинском, Колышлейском, Лунинском и Пензенском районах.

2 случая зарегистрировано в Пачелмском районе, 3 - в Шемышейском, 4 - в городе Заречном, 5 - в Сердобском районе, 6 - в Иссинском, по 7 - в Бессоновском и Нижнеломовском районах.

122 пациента (76%) - из Пензы.

С начала эпидемии в регионе официально зарегистрировано 104 455 случаев COVID-19. За этот период выздоровело 93 060 человек, в том числе 639 выписано 14 января. Скончалось за это время 4 768 пациентов, в том числе 10 летальных случаев также зарегистрировано за минувшие сутки.

Ранее стало известно, что Пензенская область вновь вернулась в красную зону из оранжевой, где оказалась несколько дней назад. В оранжевой зоне находятся регионы, в которых за 7 суток выявили от 91 до 150 случаев COVID-19 на 100 000 населения, в красную - свыше 150.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Зачем люди делают им статистику, я к ним ни ногой больше только если за справой для работы

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте