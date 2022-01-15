Три четверти новых случаев COVID-19 выявлено в Пензе

15.01.2022 | 12:49

В субботу, 15 января, региональный оперативный штаб сообщил о 161 случае заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденном за минувшие сутки.

По 1 человеку заболели в Бековском, Земетчинском, Колышлейском, Лунинском и Пензенском районах.

2 случая зарегистрировано в Пачелмском районе, 3 - в Шемышейском, 4 - в городе Заречном, 5 - в Сердобском районе, 6 - в Иссинском, по 7 - в Бессоновском и Нижнеломовском районах.

122 пациента (76%) - из Пензы.

С начала эпидемии в регионе официально зарегистрировано 104 455 случаев COVID-19. За этот период выздоровело 93 060 человек, в том числе 639 выписано 14 января. Скончалось за это время 4 768 пациентов, в том числе 10 летальных случаев также зарегистрировано за минувшие сутки.

Ранее стало известно, что Пензенская область вновь вернулась в красную зону из оранжевой, где оказалась несколько дней назад. В оранжевой зоне находятся регионы, в которых за 7 суток выявили от 91 до 150 случаев COVID-19 на 100 000 населения, в красную - свыше 150.