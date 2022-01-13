Общество

В управлении образования прокомментировали эвакуацию детей

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Вечером в среду, 12 января, в Управлении образования города Пензы прокомментировали волну эвакуации учеников из школ, лицеев и гимназий. Сообщение появилось на странице ведомства в Instagram.

«Сегодня произошла неординарная ситуация. И педагоги действовали слаженно и оперативно. Основная масса обучающихся старших классов распущена, школьников младших классов расформировали по дежурным группам, которые размещались в ближайших образовательных дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования и культуры. Главное, что по результатам факторов, угрожающих жизни и здоровью детей, не было», - говорится в сообщении.

По данным, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», 12 января практически во все образовательные учреждения города, включая вузы, поступил анонимный сигнал о минировании зданий.

В связи с этим была немедленно организована проверка. Педагоги выводили учащихся. Приезжавшие на место спецслужбы (инженеры и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, а также полицейские) оцепляли территорию. Информация о заложенных внутри взрывных устройствах не подтвердилась ни в одном из случаев.

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Источник — видео vk.com/penza_live
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Гость||

учения что ли какие? тренировки, что бы показать что не зря хлем с маслом а иногда с икоркой кушають

Гость||

Гость писал(a):

а иногда с икоркой
только дурачки как ты, слюни на икорку пускают

Гость||

Господи, ну сколько можно язвить! Лишь бы циничненько прокомментировать... Ну тренировки, или провокация. Какая разница! Скажите спасибо, что все понарошку. А когда рванет, никто предупреждать не станет. И сколько учений ни проводи, не предугадаешь.

Гость||

Скоро всех начнут так эвакуировать: и детей, и взрослых, а потом колоннами по 500чел.погонят в Сибирь, новый закон зря что ли приняли? А это пока репетиция была. Какой дурак везде звонить будет, да ещё и не поймали его? Сами полицаи и звонили.

Гость||

Да ниче не навеет, там смысл другой изначально этих манипуляций со звонками и сборами, тьфу!

Гость||

Гость писал(a):

Скажите спасибо, что все понарошку. А когда рванет, никто предупреждать не станет. И сколько учений ни проводи, не предугадаешь.
не дождетесь спасибо захотел за поигрушки шалунов или тренинги тех кто деньги получает а работы не видно, рванет может когда рак свиснет...........ахахахахаххахахахаа

Гость||

Гость писал(a):

Скоро всех начнут так эвакуировать: и детей, и взрослых, а потом колоннами по 500чел.погонят в Сибирь, новый закон зря что ли приняли? А это пока репетиция была. Какой дурак везде звонить будет, да ещё и не поймали его? Сами полицаи и звонили.
тебя только можно колонной куда то загнать, расказываешь тут сказки, другие времена настали, сейчас в приоритете карман и от него все пляшут, я тоже не лыком шит и вопреки своего кармана никуда не пойду и другим его набивать за мой счет на дам

Гость||

Вот, кстати, про оперативно и слаженно можно поспорить! В коридорах толпы бегущих детей, столпотворение в гардеробе. Никакой организованности

Имя: Гость
Комментарий:

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