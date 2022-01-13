В управлении образования прокомментировали эвакуацию детей

13.01.2022 | 09:42

Вечером в среду, 12 января, в Управлении образования города Пензы прокомментировали волну эвакуации учеников из школ, лицеев и гимназий. Сообщение появилось на странице ведомства в Instagram.

«Сегодня произошла неординарная ситуация. И педагоги действовали слаженно и оперативно. Основная масса обучающихся старших классов распущена, школьников младших классов расформировали по дежурным группам, которые размещались в ближайших образовательных дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования и культуры. Главное, что по результатам факторов, угрожающих жизни и здоровью детей, не было», - говорится в сообщении.

По данным, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», 12 января практически во все образовательные учреждения города, включая вузы, поступил анонимный сигнал о минировании зданий.

В связи с этим была немедленно организована проверка. Педагоги выводили учащихся. Приезжавшие на место спецслужбы (инженеры и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, а также полицейские) оцепляли территорию. Информация о заложенных внутри взрывных устройствах не подтвердилась ни в одном из случаев.