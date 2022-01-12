В Пензе студентов эвакуировали из корпусов университета

12.01.2022 | 14:40

Волна эвакуации распространилась и на высшие учебные заведения. В среду, 12 января, стало известно, что из корпусов вывели студентов Пензенского государственного университета.

Прибывшие на место спецслужбы (инженеры и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, а также полицейские) оцепили территорию. Подозрительных предметов при обследовании зданий на данный момент не найдено.

Позднее также поступили сведения об эвакуации учащихся Пензенского государственного технологического университета и Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

По данным, которыми располагает сетевое издание, в образовательные учреждения города поступил анонимный сигнал о минировании зданий. В связи с этим была немедленно организована проверка.

На настоящий момент информация о заложенных в зданиях взрывных устройствах не подтвердилась ни в одном из случаев.