В Пензе студентов эвакуировали из корпусов университета

Волна эвакуации распространилась и на высшие учебные заведения. В среду, 12 января, стало известно, что из корпусов вывели студентов Пензенского государственного университета.
Прибывшие на место спецслужбы (инженеры и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, а также полицейские) оцепили территорию. Подозрительных предметов при обследовании зданий на данный момент не найдено.
Позднее также поступили сведения об эвакуации учащихся Пензенского государственного технологического университета и Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.
По данным, которыми располагает сетевое издание, в образовательные учреждения города поступил анонимный сигнал о минировании зданий. В связи с этим была немедленно организована проверка.
На настоящий момент информация о заложенных в зданиях взрывных устройствах не подтвердилась ни в одном из случаев.
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Вопрос. А хоть раз подтверждались звонки? А если нет, то...