Происшествия

В Пензе студентов эвакуировали из корпусов университета

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Волна эвакуации распространилась и на высшие учебные заведения. В среду, 12 января, стало известно, что из корпусов вывели студентов Пензенского государственного университета.

Прибывшие на место спецслужбы (инженеры и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, а также полицейские) оцепили территорию. Подозрительных предметов при обследовании зданий на данный момент не найдено.

Позднее также поступили сведения об эвакуации учащихся Пензенского государственного технологического университета и Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

По данным, которыми располагает сетевое издание, в образовательные учреждения города поступил анонимный сигнал о минировании зданий. В связи с этим была немедленно организована проверка.

На настоящий момент информация о заложенных в зданиях взрывных устройствах не подтвердилась ни в одном из случаев.

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Гость||

Вопрос. А хоть раз подтверждались звонки? А если нет, то...

Гость||

При современных средствах легко определить откуда и кто звонил. Сто процентов нам не сообщат, результаты поиска.

Гость||

А когда работающих эвакуируют ? с сохранением з/п только, а если нет , то я не эвакуируюсь!

Гость||

Гость писал(a):

А если нет, то...
Гость писал(a):
А если нет, то...
Договаривай. С аргументами.

Гость||

Да не было никаких звонков, скорее всего, такая шняга и в других городах! Мутная история! Что-то чинуши химичат!!

Гость||

Гость писал(a):

При современных средствах легко определить откуда и кто звонил. Сто процентов нам не сообщат, результаты поиска.
Допустим, определили. Допустим, из страны 404 развлекаются. И...???

Гость||

По всей стране какие-то чепушилы звонили о минировании, ага, и только в школах и вузах, ага. Кто поверит-то в это?

Гость||

Это Байден звонил, хороняка!

Гость||

Что то на враньё похоже.... Тренировка перед эвакуациец

Гость||

Нам НАТО сегодня пообещало войну с Европой. Почему бы не быть готовыми к любым моментам?

Гость||

И утилизацией, но сперва вакцинация, аминь

Гость||

Девочки есть?

Гость||

Говорят что рассылка была ..Только вот на нас людей не угодить.Эвакуировали - плохо,а если б реально рвануло где- то,и там не эвакуировали-что тогда? Страшно представить..

Гость||

Кому наша Пенза стерлась! ? Ладно Екатеринбург, а у нас нет и не будет такого.

Гость||

что Вы врете,в высших учебных,а 3 лицей на Аустрина,в Арбеково школа 52,13 лицей,Сказали А говорите Б ,Пенз-Информ.

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Имя: Гость
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