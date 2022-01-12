Ученик гимназии № 4 рассказал о том, как его класс эвакуировали

12.01.2022 | 12:40

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» продолжают поступать сообщения об эвакуации школьников из разных образовательных учреждений. Список становится все более объемным, в него уже вошли: гимназии № 4, 6 и 13, лицеи № 2 и 29, школы № 7, 12, 20, 28, 30, 31, 32, 35, 37, 56 и другие.

Ученик 9-го класса гимназии № 4 (она стала одной из первых, куда прибыли силовые структуры) рассказал «ПензаИнформ» о том, как все было.

«Мы пришли после английского, пьем воду, учительница залетает, говорит: «Быстро все собираемся, идем домой, через полчаса чтобы все отзвонились, что дома». Мы сразу собрались и пошли. Выходим, смотрим, что у первого корпуса детей выводят, стоит скорая, Росгвардия. Потом, как мы дошли, дорогу перекрыли», - пояснил подросток.

Ребят распустили до конца дня, учреждение уже вернулось к нормальному процессу работы, спецслужбы покинули объект, не обнаружив внутри ничего опасного.

По данным, которыми располагает сетевое издание, практически во все образовательные учреждения города поступил анонимный сигнал о минировании. В связи с этим была немедленно организована проверка. На данный момент информация о заложенных в зданиях взрывных устройствах не подтвердилась ни в одном из случаев.