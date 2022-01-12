Происшествия

Ученик гимназии № 4 рассказал о том, как его класс эвакуировали

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» продолжают поступать сообщения об эвакуации школьников из разных образовательных учреждений. Список становится все более объемным, в него уже вошли: гимназии № 4, 6 и 13, лицеи № 2 и 29, школы № 7, 12, 20, 28, 30, 31, 32, 35, 37, 56 и другие.

Ученик 9-го класса гимназии № 4 (она стала одной из первых, куда прибыли силовые структуры) рассказал «ПензаИнформ» о том, как все было.

«Мы пришли после английского, пьем воду, учительница залетает, говорит: «Быстро все собираемся, идем домой, через полчаса чтобы все отзвонились, что дома». Мы сразу собрались и пошли. Выходим, смотрим, что у первого корпуса детей выводят, стоит скорая, Росгвардия. Потом, как мы дошли, дорогу перекрыли», - пояснил подросток.

Ребят распустили до конца дня, учреждение уже вернулось к нормальному процессу работы, спецслужбы покинули объект, не обнаружив внутри ничего опасного.

По данным, которыми располагает сетевое издание, практически во все образовательные учреждения города поступил анонимный сигнал о минировании. В связи с этим была немедленно организована проверка. На данный момент информация о заложенных в зданиях взрывных устройствах не подтвердилась ни в одном из случаев.

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Гость||

Зачем в каждой школе сидит на входе охранник?

Гость||

Гость писал(а):

> Зачем в каждой школе сидит на входе охранник?

Чтобы сидеть, штаны протирать.

Гость||

Гость писал(a):

Зачем в каждой школе сидит на входе охранник?
Гость писал(a):
Чтобы сидеть, штаны протирать.
Дебилы. Причём тут охрана и звонок с угрозой?

Гость||

Опять хлопок?

Гость||

А зочем все эякулировали?

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Зачем в каждой школе сидит на входе

> охранник?

Гость писал(a):
Чтобы сидеть, штаны

> протирать.

Дебилы. Причём тут охрана и звонок с угрозой?

Какой-то (или какая-то) самокритичный охранник-дебил возбудился. Интересно, во всех школах охранники-дебилы?

Гость||

Страшно, если все успокоятся, а потом на самом деле будет какой-то теракт. Потому что вполне возможно, чтобы отвлечь внимание от от одного, делают акцент на другое. Как страшно стало жить!

Гость||

Зачем вообще здесь комментарии разрешает Пензаинформ? Закройте обсуждение, или вы это за деньги только депутатам и рекламщикам разрешаете?

Гость||

Гость писал(a):

Страшно, если все успокоятся, а потом на самом деле будет какой-то теракт. Потому что вполне возможно, чтобы отвлечь внимание от от одного, делают акцент на другое. Как страшно стало жить!
Это для тебя петлю на Московской повесили?

https://www.penzainform.ru/news/public/2022/01/11/atmosferno_na_ul_moskovskoj_prohozhego_ispugala_petlya.html

Гость||

Гость писал(a):

Опять хлопок?
Если у тебя хлопок, то зачем нам об этом знать?

Гость||

Управление обществом основано на наказании или смерти.

Гость||

В екатеринбурге тоже 93школы

Гость||

Эта параноя с 2000 года длится

Имя: Гость
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