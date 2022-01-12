Назначен новый директор центра спортивной подготовки области

12.01.2022 | 10:18

Директором Центра спортивной подготовки Пензенской области стала Ольга Колобкова. Она была назначена на должность с 10 января.

До нее обязанности руководителя учреждения короткое время исполнял Игорь Вяткин. Перед ним, до декабря 2021 года, много лет центром руководила Ирина Кулемина.

Ольга Колобкова окончила ПГПУ им. В. Г. Белинского по специальности «физическая культура и спорт», также имеет высшее образование по программе магистратуры.

С 2003 года работала в пензенской СШОР по плаванию «Горизонт» сначала инструктором-методистом, а с 2004 по 2018 год - тренером-преподавателем.

«В 2020 году Ольга Колобкова возглавила региональную федерацию синхронного плавания Пензенской области, которая была аккредитована впервые в 2021 году», - сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

В 2021 году в сфере пензенского спорта произошло немало кадровых изменений. В начале октября был уволен в связи с утратой доверия врио замминистра физической культуры и спорта Сергей Никишин. Затем был задержан врио министра физкультуры и спорта Григорий Кабельский. Ему инкриминируют получение взятки. Сейчас он находится под стражей. В ноябре министерство возглавила Евгения Бочкарева.