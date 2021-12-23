В Пензе Роспотребнадзор просит частично прекратить дело об обязательной вакцинации

23.12.2021 | 17:28

В четверг, 23 декабря, состоялось судебное заседание по иску к главному санитарному врачу Пензенской области Михаилу Перекусихину и региональному управлению Роспотребнадзора.

По данному делу выступают три административных истца: после первого заявления от граждан поступило еще два аналогичных документа. Все они были объединены в одно производство.

На заседании присутствовала лишь одна истица. Она уточнила свои требования, а представитель управления Роспотребнадзора, в свою очередь, заявил ходатайство о прекращении производства по делу в части, которая не касается прав трех граждан, подавших иски.

Речь идет о том, что в исках оспаривается подпункт 1.1 пункта 1 постановления главного санитарного врача «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям», в котором перечислены категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации.

Это сотрудники промышленных предприятий, объектов культуры и спорта, бьюти-сферы, детских игровых комнат и развлекательных центров, общественного транспорта, общепита, здравоохранения, образования, финансовых организаций, ЖКХ и энергетики и ряда других отраслей экономики.

«Один из истцов работает в сфере финансовых услуг, другой - в энергетике, третий - на предприятии легкой промышленности. Управление Роспотребнадзора просит прекратить производство по делу в части тех категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, к которым истцы не относятся, так как это не затрагивает интересы административных истцов», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

На заседание в качестве свидетеля был приглашен врач-эпидемиолог. Он ответил на многочисленные вопросы.

Так как двое истцов не присутствовали на заседании, теперь суд должен узнать их мнение относительно ходатайства управления Роспотребнадзра. В свою очередь истица попросила время, чтобы подготовить дополнения к своему заявлению.

Следующее заседание назначено на 28 декабря.