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Общество

В Пензе Роспотребнадзор просит частично прекратить дело об обязательной вакцинации

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В четверг, 23 декабря, состоялось судебное заседание по иску к главному санитарному врачу Пензенской области Михаилу Перекусихину и региональному управлению Роспотребнадзора.

По данному делу выступают три административных истца: после первого заявления от граждан поступило еще два аналогичных документа. Все они были объединены в одно производство.

На заседании присутствовала лишь одна истица. Она уточнила свои требования, а представитель управления Роспотребнадзора, в свою очередь, заявил ходатайство о прекращении производства по делу в части, которая не касается прав трех граждан, подавших иски.

Речь идет о том, что в исках оспаривается подпункт 1.1 пункта 1 постановления главного санитарного врача «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям», в котором перечислены категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации.

Это сотрудники промышленных предприятий, объектов культуры и спорта, бьюти-сферы, детских игровых комнат и развлекательных центров, общественного транспорта, общепита, здравоохранения, образования, финансовых организаций, ЖКХ и энергетики и ряда других отраслей экономики.

«Один из истцов работает в сфере финансовых услуг, другой - в энергетике, третий - на предприятии легкой промышленности. Управление Роспотребнадзора просит прекратить производство по делу в части тех категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, к которым истцы не относятся, так как это не затрагивает интересы административных истцов», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

На заседание в качестве свидетеля был приглашен врач-эпидемиолог. Он ответил на многочисленные вопросы.

Так как двое истцов не присутствовали на заседании, теперь суд должен узнать их мнение относительно ходатайства управления Роспотребнадзра. В свою очередь истица попросила время, чтобы подготовить дополнения к своему заявлению.

Следующее заседание назначено на 28 декабря.

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Гость||
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Щас, раскатали губу. Добить дело до конца, пусть отвечают за беспредел!

Гость||
+1

Изворачивается Роспотребнадзор как уж на сковородке. Чувствует, что неправ, но признавать не хочет.

Гость||

Наивные! Какую правду можно добиться через наш суд? Вангую, истец проиграет...

Гость||
+1

18.02 прямо сняли с языка. Тоже эта фраза про ужа на ум пришла. Теперь не знают,как себя вести: чтобы волки сыты были и овцы целы. Будут затягивать до весны,надеясь на авось,что иск заберут.

Гость||
-1

penzainform.ru писал(a):

В свою очередь истица попросила время, чтобы подготовить дополнения к своему заявлению.
Больше заняться ей нечем, кроме как пиариться...

Гость||

Да Здравствует Наш Суд - "Самый гуманный" суд в Мире! Как бы это в наше время так читается!

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