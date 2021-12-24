Пензенцев просят не пользоваться личными автомобилями в снегопад

24.12.2021 | 10:10

В ближайшие выходные в Пензенской области ожидается резкое ухудшение погодных и дорожных условий.

«По прогнозам синоптиков, 25 декабря в регионе ожидается выпадение обильных осадков в виде снега, усиление ветра и образование гололеда на дорогах», - предупредили в министерстве цифрового развития, транспорта и связи области.

Водителям напоминают, что в сложных погодных условиях необходимо быть предельно внимательными, увеличить дистанцию до движущихся впереди автомобилей, соблюдать необходимый боковой интервал. Также следует избегать резких торможений и ускорений, поскольку все это может привести к неуправляемому заносу автомобиля.

«Особую осторожность следует проявлять при проезде мостов и путепроводов, где наиболее вероятно образование наледи. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и перед пешеходными переходами», - напомнили в пресс-службе минцифры.

Пензенцам рекомендуется отложить запланированные поездки на личных автомобилях на большие расстояния и пользоваться общественным транспортом.