Общество

Пензенцев просят не пользоваться личными автомобилями в снегопад

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В ближайшие выходные в Пензенской области ожидается резкое ухудшение погодных и дорожных условий.

«По прогнозам синоптиков, 25 декабря в регионе ожидается выпадение обильных осадков в виде снега, усиление ветра и образование гололеда на дорогах», - предупредили в министерстве цифрового развития, транспорта и связи области.

Водителям напоминают, что в сложных погодных условиях необходимо быть предельно внимательными, увеличить дистанцию до движущихся впереди автомобилей, соблюдать необходимый боковой интервал. Также следует избегать резких торможений и ускорений, поскольку все это может привести к неуправляемому заносу автомобиля.

«Особую осторожность следует проявлять при проезде мостов и путепроводов, где наиболее вероятно образование наледи. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и перед пешеходными переходами», - напомнили в пресс-службе минцифры.

Пензенцам рекомендуется отложить запланированные поездки на личных автомобилях на большие расстояния и пользоваться общественным транспортом.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Снег посреди зимы? Да вы чтооооо?

Гость||

Надо отказываться от личного автомобиля. Он не нужен в нормальном городе.

Гость||

А чем пользоваться?

Гость||

В нормальном городе должен быть нормальный общественный транспорт, тогда можно будет отказываться от личного автомобиля! А чтоб в областном центре был нормальный общественный транспорт, должны быть нормальные адекватные руководители региона. А вот их-то в Пензе как раз и нет в наличии, и не предвидится. Увы! Нынешние погрязли в пустословии, в болтовне. Нынешний уже 9 месяцев в кресле, а результатов как не было, так и нет.

Гость||

Не ходить к врачам во время болезни, не пользоваться зонтом в дождь и не есть при повышении цен на продукты

Гость||

Пензенцы просят следить за городом и вовремя убирать снег.

Гость||

Как власть заставить работать и любить свой народ?

Гость||

На санях можно???

Гость||

С удовольствием бы исполнил просьбу, но чем тогда ехать? Общественного транспорта нет в Пензе.

Имя: Гость
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