Пензенцев просят не пользоваться личными автомобилями в снегопад

В ближайшие выходные в Пензенской области ожидается резкое ухудшение погодных и дорожных условий.
«По прогнозам синоптиков, 25 декабря в регионе ожидается выпадение обильных осадков в виде снега, усиление ветра и образование гололеда на дорогах», - предупредили в министерстве цифрового развития, транспорта и связи области.
Водителям напоминают, что в сложных погодных условиях необходимо быть предельно внимательными, увеличить дистанцию до движущихся впереди автомобилей, соблюдать необходимый боковой интервал. Также следует избегать резких торможений и ускорений, поскольку все это может привести к неуправляемому заносу автомобиля.
«Особую осторожность следует проявлять при проезде мостов и путепроводов, где наиболее вероятно образование наледи. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и перед пешеходными переходами», - напомнили в пресс-службе минцифры.
Пензенцам рекомендуется отложить запланированные поездки на личных автомобилях на большие расстояния и пользоваться общественным транспортом.
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