Пензенскому депутату объяснили, как устроены площади для хранения снега

В пятницу, 24 декабря, на сессии Пензенской городской думы депутат Николай Кузяков поднял вопрос о расчистке улиц частного сектора.
«В прошлом году часть снега вывозилась и хранилась на полях, часть оставалась на тротуарах, что очень сильно осложняло проезд. Как в этом году будет осуществляться вывоз снега? И будут ли использоваться снегоплавильные установки?» - обратился он к заместителю главы администрации города Павлу Якунину.
«Снегоплавильные установки будем использовать. По частному сектору у районных администраций заключены контракты, будем вывозить снег. Опять же, смотря какие снегопады будут», - пообещал Якунин.
Он уточнил, что снегоплавильных установок всего две и с большой массой осадков они не справятся.
«Снег, который вывозят с проезжей части, нельзя хранить, потому что он экологически неблагоприятный», - высказал свою точку зрения Кузяков.
«Тот, который проходит через установки, тоже не назовешь экологически чистым», - ответил заммэра.
В беседу включился глава города Владимир Мутовкин. «Снег вывозится на специальную площадку, которая обваловывается и оборудуется непротекаемым основанием», - пояснил он. Что касается снегоплавильных установок, то они устанавливаются на канализационных ливневых коллекторах, где очистка не производится.
Тем не менее Николай Кузяков предложил в перспективе проработать вопрос об увеличении количества таких установок в Пензе.
Ранее по итогам снежной зимы 2020/2021 года коммунальные службы Пензы также предлагали для борьбы со снежными заносами закупить малогабаритную технику и снегоплавильные станции, а также определить дополнительные места для складирования вывезенного снега.
Следует отметить, что в преддверии наступившей зимы парк специализированной техники, предназначенной для зимней расчистки дорог, значительно обновился.
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