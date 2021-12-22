Жительница Ухтинки раскритиковала участок под новую школу

22.12.2021 | 10:32

История со школой в селе Ухтинка Бессоновского района получила развитие. Взамен старой местным жителям предлагают новую, но она их не устраивает.

В начале декабря в редакцию сетевого издания обратилась сельчанка, рассказавшая о проблемах со школой (филиал СОШ села Чемодановка, рассчитанный на 100 мест, для детей с 1-го по 9-й классы). Судя по предоставленным женщиной фотографиям, здание и школьный двор находятся в удручающем состоянии.

Кирпичная кладка кое-где полуразрушена, отмостка по периметру здания разбита, игровые элементы, установленные рядом, и забор покрыты ржавчиной и частично сломаны. В целом одноэтажное строение смотрится неприглядно.

«Почему наши дети должны учиться в таком ужасе? Это здание даже на школу не похоже! Наши дети недостойны хорошей школы, по вашему мнению? Примите срочные меры, нужен капитальный ремонт - это как минимум!» - написала сельчанка.

Вечером 21 декабря другая местная жительница Мария К. подняла эту проблему в комментариях под постом губернатора Олега Мельниченко.

Представитель правительства Пензенской области ответил ей: «В с. Бессоновка на ул. Вишневой планируется строительство новой школы на 550 мест. После ее ввода в эксплуатацию учащиеся школы в с. Ухтинка будут посещать эту новую школу. Строительство школы и садика в с. Ухтинка не предусмотрено по причине отсутствия необходимого земельного участка».

Однако Мария не сочла это решением проблемы.

«Мы, родители, против закрытия школы в селе Ухтинка, школа, которую планируют построить на ул. Вишневой, 38, нам не нужна, кому она будет удобна? Частному сектору, в котором всего 60 домов? Посмотрите на плотность застройки с. Ухтинка и начала с. Бессоновка, указанный мною район насчитывает 32 многоквартирных дома, плюс активно ведется строительство еще 9, также на данной территории около 350 частных домовладений, и вот этот район действительно требует постройки школы и детского сада. Каким нормам соответствует выбранный участок?

Участок находится от остановки общественного транспорта в 1,5 км. Асфальта и уличного освещения по пути следования нет. Участок автомобильной дороги, через который дети должны будут переходить дорогу, не оснащен ни светофором, ни специальной разметкой. Участок находится на горе, в глубине частного сектора, собак, сами понимаете, тьма. Расстояние от с. Ухтинка и начала с. Бессоновка составляет 5 км (50 минут ходьбы пешим шагом взрослому человеку), а дети как должны туда добираться? И самое главное - участок находится на территории ВОДОЕМА!!!! Кто будет нести ответственность, если произойдет какая-то трагедия на водоеме??? Вот 6 основных моментов, на которые мы просим обратить пристальное внимание, выбор данного участка - это просто абсурд!» - заявил женщина.

Между тем, по ее словам, нынешняя школа в Ухтинке имеет хорошее местоположение, находится рядом с остановкой общественного транспорта.

«Само здание школы, конечно, требует огромного внимания. Мы просим пересмотреть месторасположение участка, выбранного для строительства новой школы! В начале с. Бессоновка огромные поля, не застроенные ничем, но они в частной собственности, почему нельзя рассмотреть вопрос выкупа другого участка?» - поинтересовалась Мария.

Ответов на эти вопросы она пока не получила.