Общество

Дольщики ЖК «Янтарный» обратились к главному следователю

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Участники долевого строительства многоквартирного жилого дома на улице Кижеватова пока не получили обещанной компенсации. За защитой своих прав они обратились к руководителю СУ СК РФ по Пензенской области Дмитрию Матушкину. Личный прием дольщиков состоялся в пятницу, 17 декабря.

ЖК «Янтарный», строительство которого с 2006 года ведет ООО «Север-Траст», - один из двух проблемных домов в Пензе. В начале декабря было принято решение о замене способа восстановления прав дольщиков с достройки объекта на денежную компенсацию. Однако мер для этого пока не предприняли.

«На прием к руководителю управления обратились 13 дольщиков 2-й и 3-й очереди проблемного объекта строительства. Заявители сообщили о нарушении их жилищных прав, невыплате им до настоящего времени компенсации средств, вложенных в строительство, и об имеющем место, по мнению обратившихся, бездействии органов власти по их обращениям», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

По результатам приема Дмитрий Матушкин распорядился зарегистрировать сообщение о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«В рамках процессуальной проверки, порученной отделу по расследованию особо важных дел, будут проверены доводы заявителей и дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», - подытожила Татьяна Махницкая.

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