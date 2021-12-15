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Общество

В области дополнительно профинансировали детские выплаты

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В Пензенской области для декабрьских выплат на детей от 3 до 7 лет потребовалось дополнительное финансирование. О его проведении сообщил на личной странице в Instagram министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

«До 18 декабря денежные средства будут зачислены на расчетные счета граждан, которым данная выплата за декабрь не была перечислена», - уточнил чиновник.

Теперь людей интересует, когда они смогут получить выплаты за первый месяц 2022 года.

«Здравствуйте, а выплаты с 3 до 7 которые должны будем получить в начале января, перед Новым годом получим?» - спросила у Качана одна из подписчиц.

Он на вопрос пока не ответил. Выплаты за первый месяц 2021 года ожидались после 25 января, но фактически начали переводиться после 16-го.

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