Зареченцам пообещали не отбирать пропуска на проходной

11.12.2021 | 14:29

Замена пропусков в ЗАТО Заречный, стартовавшая 1 января 2020 года, проводится в плановом порядке.

Предполагалось, что процесс будет идти в течение года и завершится 31 декабря 2020-го.

Но расчетам помешала пандемия коронавируса, из-за которой замена пропусков несколько раз приостанавливалась. В итоге конечная дата завершения перерегистрации документов отодвинулась на неопределенный срок.

Однако в декабре 2021 года вступила в силу новая инструкция о пропускном режиме. Многие зареченцы решили срочно поменять документ, и в бюро пропусков каждый день начали образовываться очереди.

Ситуацию прояснил и. о. начальника отдела защиты информации и секретного делопроизводства администрации Заречного Кирилл Попков.

«Конечной даты, когда пропуска перестанут действовать, сейчас нет. Плановая замена документов возобновлена, отбирать документы на проходной, как это пишут в социальных сетях, ни у кого не будут. К сожалению, не совсем корректное информирование часовых на некоторых КПП сделало свое дело, и к обычным декабрьским очередям, когда зареченцы оформляют въезд для родственников на праздники, добавились еще и очереди на замену пропусков», - цитирует его слова портал «Город Z».

Кирилл Попков также сообщил о планах встретиться с представителями администрации, завода и войсковой части, чтобы решить проблему очередей в бюро пропусков.