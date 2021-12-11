Сетевое издание|18+|Суббота|11 дек 2021|16:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Зареченцам пообещали не отбирать пропуска на проходной

Печать

Замена пропусков в ЗАТО Заречный, стартовавшая 1 января 2020 года, проводится в плановом порядке.

Предполагалось, что процесс будет идти в течение года и завершится 31 декабря 2020-го.

Но расчетам помешала пандемия коронавируса, из-за которой замена пропусков несколько раз приостанавливалась. В итоге конечная дата завершения перерегистрации документов отодвинулась на неопределенный срок.

Однако в декабре 2021 года вступила в силу новая инструкция о пропускном режиме. Многие зареченцы решили срочно поменять документ, и в бюро пропусков каждый день начали образовываться очереди.

Ситуацию прояснил и. о. начальника отдела защиты информации и секретного делопроизводства администрации Заречного Кирилл Попков.

«Конечной даты, когда пропуска перестанут действовать, сейчас нет. Плановая замена документов возобновлена, отбирать документы на проходной, как это пишут в социальных сетях, ни у кого не будут. К сожалению, не совсем корректное информирование часовых на некоторых КПП сделало свое дело, и к обычным декабрьским очередям, когда зареченцы оформляют въезд для родственников на праздники, добавились еще и очереди на замену пропусков», - цитирует его слова портал «Город Z».

Кирилл Попков также сообщил о планах встретиться с представителями администрации, завода и войсковой части, чтобы решить проблему очередей в бюро пропусков.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — gorodz.info
0
0
0
0
 
Гость||

Зона.

Гость||

Как чётко стадо держат в узде.

Гость||

Мерзкая скульптура. Прапорщик с 8-классным сельским образованием, возомнивший себя царем горы.

Гость||

Заречный-столица быдла на территории Пензенской области.Отобрать пропуска и заварить ворота.

Гость||

Гость писал(a):

Пензенский байк-хоккей. Почему “Дизель” вновь вышел из строя?
"Дизель" разогнать, пропуска отобрать, ворота заварить!

Гость||

да в этом бюро пропусков такое творится столпотворение, нос к носу стоят по 3 часа, а рпн не видит в упор, и тётки в окнах борзые до тошноты, разговаривают с клиентами, как вертухаи с зоны! Я просто в шоке был после посещения, когда тетя лет 35-ти, как на допросе на повышенных тонах общалась! То же и на проходной вояки, ощущение, что они не ниже замминистра должность занимают! Борзота с повышенной з/п окопалась там и народ прессует, картонки с фото выдать вовремя не могут, а гонору, как буд-то там офис кгб времен ссср! Разгонять их уже пора благодетелей, пропуска они отбирать не будут, прям низкий поклон им за такую милость! Тьфу!

В бюро пропусков всегда творился беспредел, мурыжили людей аж с 1958 года!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте