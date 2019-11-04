04.11.2019 | 11:26

В Заречном с 1 января 2020 года начнут заменять зональные пропуска. В первую очередь это коснется тех документов, срок действия которых превышает два года.

Пропуска сотрудников городских организаций заменят на рабочем месте через подразделения кадрового делопроизводства. Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на представителя войсковой части № 3473 Росгвардии, происходить это будет согласно установленному графику.

Также обязательной замене подлежат зональные пропуска, пришедшие в негодность. На документы, которые используются меньше двух лет и находятся в хорошем состоянии, наклеят защитные голограммы.

Для перерегистрации потребуется старый пропуск, паспорт и две фотографии. Если необходимо вписать в документ детей до 14 лет, то родители должны представить свидетельства о их рождении и регистрации по месту жительства в Заречном.