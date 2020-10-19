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Общество

В Заречном из-за коронавируса приостановили замену пропусков

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В Заречном неблагоприятная эпидемиологическая ситуация заставила власти временно приостановить плановую замену пропусков.

Новые документы на въезд в закрытый город граждане должны были получить до конца 2020 года. Однако с 15 октября пропуска будут заменять не всем.

«Ограничение не распространяется на ситуации, когда нужно оформить или заменить пропуск при достижении 14 и 18 лет, если пропуск погашен, если он испорчен или утерян», - пишет портал «Город Z».

Замена пропусков, в том числе тех, срок действия которых превышает два года, стартовала в закрытом городе 1 января. Документы сотрудников зареченских организаций оформляли на рабочем месте через подразделения кадрового делопроизводства по установленному графику.

Старые документы должны были действовать до конца 2020 года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото gorodz.info
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Гость||

Заварите ворота этим упырям,рассадник болезней!

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