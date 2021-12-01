В Пензе экс-заместитель министра стала директором колледжа

01.12.2021 | 15:03

Ольга Майорова, до недавнего времени являвшаяся врио замминистра труда, социальной защиты и демографии области, назначена директором Пензенского колледжа архитектуры и строительства. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила пресс-служба регионального минобра.

В тот же день нового руководителя представили коллективу учреждения.

«Она уже не один десяток лет взаимодействует с системой профтехобразования Пензенской области. Закончила факультет экономики и управления ПГУ. Кандидат социологических наук. Весь ее жизненный путь связан с вопросами социальной защиты, демографии Пензенской области. Она занималась вопросами профессионального образования», - отметил замминистра образования Игорь Щеткин.

Он подчеркнул, что за плечами у Ольги Майоровой 21 год стажа государственной гражданской службы, а проблемы профобразования - ее болевые точки.

«Мне очень интересно то направление, которое поручило правительство Пензенской области. Надеюсь, что совместно мы будем и дальше развивать колледж, добиваться высоких результатов в сфере образования», - высказалась сама Майорова.

29 ноября на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Олег Мельниченко сообщил о назначении двух заместителей министра Алексея Качана. Это Сергей Казаков и Дмитрий Матвеев.