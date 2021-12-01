Общество

В Пензе экс-заместитель министра стала директором колледжа

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Ольга Майорова, до недавнего времени являвшаяся врио замминистра труда, социальной защиты и демографии области, назначена директором Пензенского колледжа архитектуры и строительства. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила пресс-служба регионального минобра.

В тот же день нового руководителя представили коллективу учреждения.

«Она уже не один десяток лет взаимодействует с системой профтехобразования Пензенской области. Закончила факультет экономики и управления ПГУ. Кандидат социологических наук. Весь ее жизненный путь связан с вопросами социальной защиты, демографии Пензенской области. Она занималась вопросами профессионального образования», - отметил замминистра образования Игорь Щеткин.

Он подчеркнул, что за плечами у Ольги Майоровой 21 год стажа государственной гражданской службы, а проблемы профобразования - ее болевые точки.

«Мне очень интересно то направление, которое поручило правительство Пензенской области. Надеюсь, что совместно мы будем и дальше развивать колледж, добиваться высоких результатов в сфере образования», - высказалась сама Майорова.

29 ноября на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Олег Мельниченко сообщил о назначении двух заместителей министра Алексея Качана. Это Сергей Казаков и Дмитрий Матвеев.

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Источник — фото minobr-penza.ru
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Гость||

А бывший директор колледжа куды делся?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Она уже не один десяток лет взаимодействует с системой профтехобразования Пензенской области. Закончила факультет экономики и управления ПГУ. Кандидат социологических наук. Весь ее жизненный путь связан с вопросами социальной защиты, демографии Пензенской области. Она занималась вопросами профессионального образования», - отметил замминистра образования Игорь Щеткин.
Позор ещё одну пристроили , какое отношение она имеет к архитектуре и строительству , может она работала педагогом , не то и не другое! А результат когда ставят не профильных профессионалов развал всего и пробивание очередного дна!

Гость||

Гость писал(а):

> А бывший директор колледжа куды делся?

Перевели в завхозы. Но это не точно. Возможно, иди НХ.

Гость||

Назначальщики... эх...

Гость||

Хорошее теплое место, там и грант они получили и педпроцесс хорошо налажен. Почему их в отсталые пту и школы не отправляют? Что б поднимали своим опытом , так сказать!

Гость||

А за что сняли бывшую, она же очень хороший директор, место налаженное, зачем туда кого попало пристраивать?

Гость||

так пристроили, педагоги как себя после такого чувствуют?

Гость||

выгонят куда пойдёшь работать ? в пожарники. а из пожарки ? в сторожа. а из сторожей ? да всё равно работать не буду....

Гость||

Какой кошмар!

Гость||

Зато советскую власть порочат. При которой выросли и втоптали в грязь

.

Имя: Гость
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