Стало известно, сможет ли Белозерцев отпраздновать день рождения

15.09.2021 | 11:04

В среду, 15 сентября, экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву исполнилось 63 года. О том, сможет ли он хоть как-то отпраздновать день рождения, сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала член общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина.

Она пояснила, что была у Ивана Белозерцева на прошлой неделе, у него все в порядке. Сейчас в изоляторе действует режим ограничений, поэтому свидания с родственниками запрещены, общаться с членами ОНК, следователями и адвокатами можно только через стекло в комнате краткосрочных свиданий.

«Как можно отпраздновать день рождения? Да никак нельзя, это все-таки не санаторий. Можно только торт заказать в магазине, там, по-моему, есть то ли торты, то ли пирожные - что-то сладкое», - добавила Ольга Дружинина.

По решению суда в СИЗО экс-губернатор пробудет как минимум до 20 ноября 2021 года. Его обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и Антона Колоскова (ОАО «Фармация») деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.