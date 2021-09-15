Общество

Стало известно, сможет ли Белозерцев отпраздновать день рождения

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В среду, 15 сентября, экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву исполнилось 63 года. О том, сможет ли он хоть как-то отпраздновать день рождения, сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала член общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина.

Она пояснила, что была у Ивана Белозерцева на прошлой неделе, у него все в порядке. Сейчас в изоляторе действует режим ограничений, поэтому свидания с родственниками запрещены, общаться с членами ОНК, следователями и адвокатами можно только через стекло в комнате краткосрочных свиданий.

«Как можно отпраздновать день рождения? Да никак нельзя, это все-таки не санаторий. Можно только торт заказать в магазине, там, по-моему, есть то ли торты, то ли пирожные - что-то сладкое», - добавила Ольга Дружинина.

По решению суда в СИЗО экс-губернатор пробудет как минимум до 20 ноября 2021 года. Его обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и Антона Колоскова (ОАО «Фармация») деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

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Источник — фото пресс-службы Басманного районного суда Москвы
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Гость||

С днем рождения!!! Ура!!!

Гость||

Всем аулом за него переживаем! Хахахаха!

Гость||

А можно торт туда, из которого голая баба вылезет?

Гость||

Гость писал(a):

А можно торт туда, из которого голая баба вылезет?
С бордюром

Гость||

Гость писал(a):

А можно торт туда, из которого голая баба вылезет?
Там надо чтобы дезинфекция была, поэтому бабу засунуть в торт до запекания!

Гость||

ТОрт в форме Ивана-коня

Гость||

сидеть Ванюшке долго

Гость||

каждый раз убеждаешься,как много у нас глупых людей......

Гость||

кто знает, можно как передачку бордюр передать?

Скинулись бы, и подарили на ДР

Гость||

А за кого он будет голосовать?

Гость||

Честно говоря, насрать на то, как он будет что-то праздновать.

Гость||

Сейчас многие за кентавра, что на фонтане, голосовать будут. От него хоть вреда нет.

Гость||

Пусть миньет сделает сокамерникам вот и день рождение со спущенкой.

Имя: Гость
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