Общество

В Пензенской области стартовал конкурс «Народный участковый»

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В субботу, 11 сентября, в Пензенской области начался первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый - 2021». В нем принимают участие более 30 сотрудников городских и районных подразделений полиции.

Голосование открыто на сайте УМВД России по Пензенской области 58.мвд.рф. На страницу конкурса можно перейти по прямой ссылке, а также кликнув на слова «Народный участковый - 2021» на сайте в верхней строке меню (сверху над телефоном 102) либо на одноименный баннер, расположенный в столбце справа от блока новостей.

В анкете каждого конкурсанта содержится информация о том, какой участок он обслуживает, сколько человек проживает на данной территории, сколько преступлений он раскрыл и сколько правонарушений выявил.

Чтобы отдать свой голос, необходимо пройти авторизацию через социальные сети. Это делается для объективности голосования и исключения возможности накрутки голосов.

Первый этап конкурса завершится 20 сентября. По его итогам определятся участники второго этапа, который пройдет с 7 по 16 октября. Победитель представит регион на третьем, всероссийском этапе конкурса.

«Каждый из участников конкурса заслуживает победы. Но звание народного участкового Пензенской области в 2021 году получит только один», - подчеркнули в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В 2020 году лучшим участковым уполномоченным Пензенской области стал сотрудник полиции Заречного Роман Солдатов.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В субботу, 11 сентября, в Пензенской области начался первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый - 2021».
Смешно. Полиция служит закону, а равно правящему режиму, а не народу.

Гость||

Лучшего полицейского выбирают из службы участковых

Гость||

Не актуальный конкурс, грамотные люди знают, что такое полиция и кому она служит.

Для неё грамотных поясню кратко если ббы была милиция то тогда этот конкурс актуальный был.

Отличие милиции от полиции можно прочитать на просторах интернета.

Имя: Гость
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