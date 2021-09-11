В Пензенской области стартовал конкурс «Народный участковый»

В субботу, 11 сентября, в Пензенской области начался первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый - 2021». В нем принимают участие более 30 сотрудников городских и районных подразделений полиции.
Голосование открыто на сайте УМВД России по Пензенской области 58.мвд.рф. На страницу конкурса можно перейти по прямой ссылке, а также кликнув на слова «Народный участковый - 2021» на сайте в верхней строке меню (сверху над телефоном 102) либо на одноименный баннер, расположенный в столбце справа от блока новостей.
В анкете каждого конкурсанта содержится информация о том, какой участок он обслуживает, сколько человек проживает на данной территории, сколько преступлений он раскрыл и сколько правонарушений выявил.
Чтобы отдать свой голос, необходимо пройти авторизацию через социальные сети. Это делается для объективности голосования и исключения возможности накрутки голосов.
Первый этап конкурса завершится 20 сентября. По его итогам определятся участники второго этапа, который пройдет с 7 по 16 октября. Победитель представит регион на третьем, всероссийском этапе конкурса.
«Каждый из участников конкурса заслуживает победы. Но звание народного участкового Пензенской области в 2021 году получит только один», - подчеркнули в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
В 2020 году лучшим участковым уполномоченным Пензенской области стал сотрудник полиции Заречного Роман Солдатов.
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penzainform.ru писал(a):Смешно. Полиция служит закону, а равно правящему режиму, а не народу.