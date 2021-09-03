Жители Пензенской области смогут выбрать народного участкового

03.09.2021 | 10:40

11 сентября в Пензенской области стартует первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый».

За почетное звание будут бороться участковые уполномоченные полиции со стажем службы не менее трех лет, которые имеют лучшие показатели в служебной деятельности и пользуются наибольшим доверием и уважением населения.

Особенность конкурса заключается в том, что лучшего участкового определяют сами граждане - пользователи интернета. Голосование пройдет на официальном сайте Управления МВД России по Пензенской области 58.мвд.рф. На главной странице будет размещена ссылка на страницу конкурса с именами участников.

«Пользователи смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений граждан им рассмотрено, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане. Любой желающий сможет выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного, и проголосовать за него», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Онлайн-голосование первого этапа конкурса пройдет с 11 по 20 сентября. Условие участия - авторизация пользователя через социальные сети.

Второй этап голосования пройдет с 7 по 16 октября. Из числа победителей первого этапа граждане определят лучшего участкового уполномоченного полиции Пензенской области - им станет конкурсант, набравший наибольшее количество голосов.

Победитель представит регион на третьем, всероссийском этапе конкурса.

В 2020 году лучшим участковым уполномоченным Пензенской области стал сотрудник полиции Заречного Роман Солдатов.