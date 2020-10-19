Участковый из Заречного представит область на всероссийском конкурсе

19.10.2020 | 20:14

За четыре года службы он смог стать лучшим участковым уполномоченным Пензенской области. Роман Солдатов работает в полиции Заречного. Пошел по стопам деда и отца. Это дело всей его жизни, возможно поэтому с поставленными задачами он справляется легко и быстро. Ответственность, коммуникабельность и высокий профессионализм позволили ему стать победителем областного этапа всероссийского конкурса «Народный участковый - 2020».

«Каждый человек, независимо от того, судимый или не судимый, ведущий антиобщественный образ жизни или примерный, каждый человек по-своему уникален. Соответственно, нужно к каждому найти свой подход, нужно понять, что конктретно интересно человеку», - рассказал Роман Солдатов.

На территории, за которую он отвечает, проживает около трех с половиной тысяч граждан. Работу с ними участковый уполномоченный всегда строит на общении и добивается взаимопонимания.

«Когда меня спрашивают, с каким настроением я езжу на работу, я всегда отвечаю, что езжу с надеждами, потому что каждый день распланирован. Мне нравится чувство, когда ты выполнил тот объем работы, который запланирован», - пояснил Роман Солдатов.

Эта служба - участие в жизни целого района, говорит Роман Солдатов. Став победителем второго этапа всероссийского конкурса, он получил право представлять Пензенскую область на межрегиональном уровне. Голосование пройдет с 1 по 10 ноября.