Бакунинский мост: как пойдет городской транспорт после открытия

03.09.2021 | 13:48

На странице Управления транспорта и связи г. Пензы в Instagram опубликована информация о маршрутах общественного транспорта после открытия Бакунинского моста, которое намечено на 9 сентября.

Автобусы большого класса № 82с и малого класса № 9м, 20, 24, 59, 73, 93, 99 будут двигаться по стандартным маршрутам - через мост.

Для транспортного обслуживания жителей микрорайона Пенза-III и ЖК «Сурская ривьера» схема движения автобусов № 9к, 80, 88т изменяется с 6 сентября.

- № 9к направляется по схеме: «Пенза-I» - «Ст. Пенза-I» («Ж/д техникум») - «Центральный рынок» («Ул. Суворова») - «По требованию» («Ул. Урицкого») - «Центральный рынок» («Ул. Чехова») - «ТТС» - «К/т Октябрь» - «Мост им. Генерала-полковника Валерия Капашина» - «Автоколонна 1546» - «Учебно-курсовой комбинат» - «Ул. Антонова» - «Магазин» - «По требованию» (ул. Антонова, 5к);

- № 80: «Ул. Фабричная» - «Пер. Горбатов» - «По требованию» (ул. Злобина, 19) - «Локомотивное депо» - «ОАО «Электромеханика» - «Ул. Чкалова» - «Библиотека им. Лермонтова» - «Детская библиотека» - «К/т «Октябрь» («Фонтан) - «Пл. Ленина» («ТТС») - «Центральный рынок» («Ул. Чехова») - «Ул. Володарского» - «Сбербанк» - «Ул. Кулакова» - «Ул. Шевченко» - «Ул. Пугачева» - «Рембыттехника» - «Ул. 8 Марта» - «Путепровод» - «Автодром» - «Колледж» - «Могилевский дворик» - «Салон быта» - «Аптека» - «Универсам» - «ДС «Буртасы» - «Комарово» - «Кольцевая» -«Ул. Ладожская» («Дачная») - «Ул. Ладожская» (ул. Ладожская, 139) - «Ул. Ладожская» - «По требованию» (ул. Лядова, 64) - «Ул. 65-летия Победы» - «ТЦ «Мега Пенза»;

- № 88т: «ГПЗ-24» - «Сквер «Семейный» - «Магазин» - «Ул. Антонова» - «Учебно-курсовой комбинат» - «Автоколонна 1546» - «Городская больница № 2» - «Ул. Фабричная» - «Пер. Горбатов» - «По требованию» (ул. Злобина, 19) - «Локомотивное депо» - «Межшкольный учебный комбинат» - «Ул. Токарная» - «Терновский мост» - «Дом быта» - «Районный дом культуры» - «Ул. Петровская» - «Ул. Сухумская» - «Ул. Терешковой» - «Гидрострой» - «НПП «МедИнж» - «Метеостанция» - «Аэропорт» (по существующему маршруту).