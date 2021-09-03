Общество

Бакунинский мост: как пойдет городской транспорт после открытия

Печать

На странице Управления транспорта и связи г. Пензы в Instagram опубликована информация о маршрутах общественного транспорта после открытия Бакунинского моста, которое намечено на 9 сентября.

Автобусы большого класса № 82с и малого класса № 9м, 20, 24, 59, 73, 93, 99 будут двигаться по стандартным маршрутам - через мост.

Для транспортного обслуживания жителей микрорайона Пенза-III и ЖК «Сурская ривьера» схема движения автобусов № 9к, 80, 88т изменяется с 6 сентября.

- № 9к направляется по схеме: «Пенза-I» - «Ст. Пенза-I» («Ж/д техникум») - «Центральный рынок» («Ул. Суворова») - «По требованию» («Ул. Урицкого») - «Центральный рынок» («Ул. Чехова») - «ТТС» - «К/т Октябрь» - «Мост им. Генерала-полковника Валерия Капашина» - «Автоколонна 1546» - «Учебно-курсовой комбинат» - «Ул. Антонова» - «Магазин» - «По требованию» (ул. Антонова, 5к);

- № 80: «Ул. Фабричная» - «Пер. Горбатов» - «По требованию» (ул. Злобина, 19) - «Локомотивное депо» - «ОАО «Электромеханика» - «Ул. Чкалова» - «Библиотека им. Лермонтова» - «Детская библиотека» - «К/т «Октябрь» («Фонтан) - «Пл. Ленина» («ТТС») - «Центральный рынок» («Ул. Чехова») - «Ул. Володарского» - «Сбербанк» - «Ул. Кулакова» - «Ул. Шевченко» - «Ул. Пугачева» - «Рембыттехника» - «Ул. 8 Марта» - «Путепровод» - «Автодром» - «Колледж» - «Могилевский дворик» - «Салон быта» - «Аптека» - «Универсам» - «ДС «Буртасы» - «Комарово» - «Кольцевая» -«Ул. Ладожская» («Дачная») - «Ул. Ладожская» (ул. Ладожская, 139) - «Ул. Ладожская» - «По требованию» (ул. Лядова, 64) - «Ул. 65-летия Победы» - «ТЦ «Мега Пенза»;

- № 88т: «ГПЗ-24» - «Сквер «Семейный» - «Магазин» - «Ул. Антонова» - «Учебно-курсовой комбинат» - «Автоколонна 1546» - «Городская больница № 2» - «Ул. Фабричная» - «Пер. Горбатов» - «По требованию» (ул. Злобина, 19) - «Локомотивное депо» - «Межшкольный учебный комбинат» - «Ул. Токарная» - «Терновский мост» - «Дом быта» - «Районный дом культуры» - «Ул. Петровская» - «Ул. Сухумская» - «Ул. Терешковой» - «Гидрострой» - «НПП «МедИнж» - «Метеостанция» - «Аэропорт» (по существующему маршруту).

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

хватит слов!

Откройте мост, и поставьте в автобусы и маршрутки кассы, как это требует закон уже больше года!

Гость||

общественный транспорт Пензы пойдет только в небо как табор

Гость||

на ленточку ищут миллион...госзакупки объявили, без этого никак нельзя... да и понтануться нужно ближе к выборам....жители гпз будут мучаться до 9 числа. спасибо губеру за наше счастливое детство!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте