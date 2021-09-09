Победителями кадрового конкурса Пензенской области стали 48 человек

09.09.2021 | 17:30

В четверг, 9 сентября, состоялось награждение победителей кадрового конкурса «Пензенская область - регион возможностей», который прошел впервые по инициативе врио губернатора Олега Мельниченко.

Проект нацелен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Пензенской области. Конкурс стартовал 23 июня, и на первом этапе для участия в нем зарегистрировались 4 402 человека, желающие доказать свою полезность для Сурского края.

После завершения дистанционного этапа в финал прошли 222 человека. 6 сентября состоялось контрольное тестирование, где конкурсанты должны были подтвердить свои результаты с дистанционного этапа отбора в присутствии экспертов. С заданиями успешно справились 169 человек.

7 сентября в торжественной церемонии открытия финала конкурса принял участие Олег Мельниченко, назвавший работу по оценке и отбору участников огромной.

«Многие из вас показали отличный уровень компетенций. Непросто было пройти этот путь. Теперь вам предстоит заключительный этап. Он состоит из вашей декомпозиции - вы должны суметь продемонстрировать умение конкурировать друг с другом. А потом - этап композиции, когда вы должны будете сойтись вместе и уже показать командный результат работы», - поставил он задачу претендентам на победу.

Врио главы региона пожелал конкурсантам успеха и напомнил, что из победителей будет сформирован кадровый резерв Пензенской области. Лучшие из лучших уже в октябре получат возможность стать советниками губернатора, заместителями министров и приступить к работе и управленческой деятельности.

Два дня конкурсанты решали разнообразные управленческие задачи, основанные на региональной специфике. Основной акцент был сделан на практических навыках и умениях участников, однако по сравнению с дистанционным этапом эксперты более глубоко изучали их компетенции.

В итоге на церемонии закрытия конкурса прозвучали имена 48 человек, одержавших победу. Все они войдут в экспертный клуб и смогут принять участие в образовательной программе «Развитие управленческих навыков руководителя».

Кроме того, управленцы, вошедшие в топ-10 списка, пройдут обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Европейский менеджмент: система эффективного управления на основе делегирования полномочий и ответственности» и в октябре пройдут стажировку в Республике Сербия.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии, Олег Мельниченко отметил, что важна не только победа, но и само участие в состязании лидеров. Он считает, что навыки, приобретенные конкурсантами, будут в большой степени востребованы в их будущем.

Врио губернатора также подчеркнул, что при отборе учитывались как профессиональная компетентность, так и стрессоустойчивость и способность за очень короткий промежуток времени решить большой объем задач.

«Результатом конкурса является то, что Пензенская область пополнится новыми интересными молодыми профессиональными кадрами. Мы сможем укрепить наш областной кадровый резерв. Думаю, что целый ряд присутствующих здесь, в зале, сможет получить предложение уже в октябре и продолжить работу - если это предложение вас заинтересует – уже в новом качестве. Поэтому я поздравляю тех, кто успешно прошел все этапы достаточно сложного, жесткого кадрового отбора. Вы молодцы!» - оценил Мельниченко успехи лидеров.

По его словам, в дальнейшем возможно принципиальное изменение подхода к формированию управленческой системы Пензенской области.

«Основная цель состоит не только в том, чтобы создать кадровый резерв. Конечный результат - применить усилия, знания и компетенции для качественного управления регионом», - резюмировал глава региона.