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Общество

Регионом возможностей Пензенскую область сочли более 4 000 человек

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222 человека стали финалистами кадрового проекта «Пензенская область - регион возможностей» по итогам двух отборочных туров, причем четверть из них специалисты в возрасте до 40 лет.

Подобный кадровый проект реализуется в регионе впервые. Он стартовал 23 июня и завершится в сентябре. Цель проекта - выявление опытных, талантливых, перспективных управленцев, готовых работать в интересах Пензенской области. Организаторы кадрового конкурса - правительство Пензенской области при поддержке АНО «Россия - страна возможностей».

В среду, 25 августа, состоялся брифинг, в котором приняли участие врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, генеральный директор ГК «Дамате», почетный гражданин Пензенской области Рашид Хайров и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын. На мероприятии рассказали о конкурсантах и перспективах.

Всего в проекте «Пензенская область - регион возможностей» участвовали более 4 000 человек из 23 регионов России. Это специалисты в областях образования, IT, машиностроения и других. Проект не предусматривает ограничений участников по профессиональному признаку, главное - нужные компетенции и желание сделать жизнь региона лучше. Так, 222 конкурсанта, прошедшие в финал, являются представителями 45 различных сфер деятельности.

На брифинге председатель наблюдательного совета проекта Рашид Хайров поделился своими впечатлениями от участников и отметил, что благодаря активности жителей области кадровый конкурс оказался по-настоящему масштабным.

«Приятно видеть и осознавать, что диалог государства и граждан получает свое развитие. Очевидно, что общими усилиями мы уже добились очень серьезного результата именно в части укрепления доверия к процедурам конкурсного отбора. Для организаторов проекта такая активность стала своеобразным вызовом, но команда с честью справилась с этой задачей: было проведено масштабное дистанционное тестирование, и эксперты оценили множество эссе, в результате чего определился круг финалистов».

Следующий этап проекта будет очным. Он пройдет с 6 по 9 сентября в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова. Сначала участников протестируют, затем их ждет работа по группам. Они должны будут выполнить задания на командообразование, продемонстрировав умение конкурировать, отстаивать позицию и договариваться друг с другом.

Рашид Хайров ожидает, что очный этап получится напряженным, но очень интересным. Организаторы проекта и наблюдательный совет лично познакомятся с финалистами.

«Мы уже знаем список участников, показавших достойные финала результаты. Много молодых и очень интересных специалистов, но и участников с большим управленческим стажем было отобрано немало», - подчеркнул председатель наблюдательного совета.

10 победителей проекта получат возможность обучаться в ведущих вузах России с зарубежными модулями. 50 лучших участников будут зачислены в резерв управленческих кадров правительства Пензенской области с возможностью последующего назначения на государственную должность. Еще 50 человек получат ценные призы.

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