Общество

В Пензе подвели итоги дистанционного этапа кадрового проекта

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В среду, 25 августа, в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова врио губернатора Олег Мельниченко подвел итоги дистанционного этапа инициированного им кадрового проекта «Пензенская область - регион возможностей», который стартовал два месяца назад.

Изначально заявки на участие в конкурсе подали 4 402 человека, что свидетельствует о широком отклике заинтересованной аудитории. Потребовалось время, чтобы рассмотреть каждую из них, в результате до второго тура допустили только 222 жителя региона. 71% из них - специалисты в возрасте до 40 лет, остальные старше. Участники представляют 45 разных сфер деятельности.

«Хочется отметить, что многие продемонстрировали высокий уровень знаний, хорошую подготовку. Мы, в свою очередь, проделали большую работу по оценке их результатов и определили круг финалистов, из числа которых будет проводиться формирование полноценного кадрового резерва», - высказался руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын, подключившийся к собравшимся в режиме видео-конференц-связи.

Потенциальным управленцам предстоит пройти повторное контрольное тестирование, но уже в очном формате. Выберут самых достойных.

«Они будут объединены в команды по девять человек, и дальше в течение двух дней будет идти так называемая командная игра, где им предстоит решать задачи разной сложности, причем решать их они должны будут как в коллективе, так и индивидуально», - объяснил врио губернатора Олег Мельниченко.

Победителей проекта включат в резерв управленческих кадров Пензенской области. Они получат право участвовать в образовательной программе «Развитие управленческих навыков руководителя». 10 лучшим предоставят возможность пройти обучение по спецпрограмме в одном из ведущих вузов с перспективой стажировки за рубежом.

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