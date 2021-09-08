В. Лидин помог известному ветерану пройти реабилитацию после COVID-19

08.09.2021 | 09:50

Председатель регионального парламента Валерий Лидин откликнулся на просьбу бывшей учительницы пензенской школы № 58 Татьяны Бочковой о помощи в прохождении реабилитации после перенесенного заболевания COVID-19.

Татьяна Васильевна родилась 28 января 1927 года в селе Пятницком Башмаковского района. Она начала трудиться в 13 лет, в годы Великой Отечественной войны работала наравне со взрослыми, а после Победы поступила на заочное отделение Пензенского педагогического училища и, постигая науку сама, учила грамоте младших школьников, развивала самодеятельное творчество сельской молодежи, вела культурно-просветительскую работу.

Затем педагог получила высшее образование и стала учителем русского языка и литературы. В разные годы работала в селах Пачелмского района, а после переезда в Пензу - в учебных заведениях областного центра.

По ее инициативе в школах № 16 и 26 были созданы музеи и комнаты боевой и трудовой славы пензенцев, а также установлен бюст Героя Советского Союза летчика-истребителя Василия Гуляева. Благодаря активной и энергичной учительнице открылись клубы выходного дня и юных моряков.

Особое внимание в своей работе Татьяна Бочкова уделяла летнему отдыху школьников. Учитывая ее авторитет и организаторские способности, совет профсоюзов направил ее на работу директором в оздоровительный лагерь «Приморский» в селе Кабардинка Краснодарского края, который она возглавляла более 20 лет.

В этом году Татьяна Бочкова переболела коронавирусной инфекцией, которая дала ряд осложнений. Ветерану потребовалось восстановление. В этом ей помог председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, для которого помощь заслуженным людям всегда была и остается приоритетом.

Во вторник, 7 сентября, он посетил школу № 58, встретился с педагогическим коллективом и вручил Татьяне Бочковой сертификат на лечение в санатории «Хопровские зори» на 14 дней.

Обращаясь к ветерану, Валерий Лидин пожелал: «Дай Бог Вам, Татьяна Васильевна, доброго здоровья и активного долголетия!»

Затем председатель Заксобра и представители школы почтили память легендарной среди пензенцев личности - Георга Васильевича Мясникова, чье имя носит учебное заведение, и возложили цветы к мемориальной доске, открытой в День знаний.

Георг Мясников в 1961 году (в 35 лет) он стал вторым секретарем обкома КПСС и не покладая рук развивал сферы образования, здравоохранения, охраны общественного порядка, пищевой промышленности, бытового обслуживания, общепита и другие.

Всего в Пензенской области при непосредственном участии Георга Мясникова, когда он занимал пост второго секретаря обкома КПСС, было создано или реконструировано около 40 учреждений культуры, в том числе музей-заповедник «Тарханы», музей-усадьба B. Г. Белинского, музей A. H. Радищева, а также восемь новых музеев.

Благодаря Георгу Мясникову областной центр обрел Монумент воинской и трудовой славы пензенцев, «Первопоселенца», часы «Кукушка», Тропу здоровья, стадион «Темп», дворец спорта «Рубин», Дворец водного спорта, автодром «Вираж», велотрек «Сатурн».

B 1986 году Георг Мясников стал первым заместителем председателя правления Советского фонда культуры, он принимал участие в деятельности многочисленных культурных организаций и центров.

Имя Г. B. Мясникова было присвоено созданному им Музею одной картины и одной из улиц Пензы.

Валерий Лидин поделился своими впечатлениями об этом неординарном человеке.

«Мне посчастливилось лично быть знакомым с Георгом Васильевичем, учиться у него и быть продолжателем его начинаний. Он был тонким интеллектуалом, редким знатоком и ценителем литературы и искусства. Прекрасно помню его слова: «Мое устремление - сделать Пензу интересным городом, пробудить у жителей настоящую любовь к городу, патриотизм». А еще он говорил: «слава временна, расточительна, а добро - постоянно».

По мнению Валерия Лидина, память о человеке, сделавшем невероятно много для развития Сурского края, является свидетельством преемственности поколений: сегодня молодежь с благодарностью вспоминает эту великую личность.

«В завершение рабочей поездки в образовательную организацию Валерий Лидин передал в фонд школьного музея памятный экспонат», - сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Пензенской области.