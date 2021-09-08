Общество

Под Пензой выпустили спасенного птенца орлана-белохвоста

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В среду, 8 сентября, в Сурском крае произошло уникальное событие в сфере охраны природы: пензенские биологи выпустили на волю спасенного орлана-белохвоста.

Краснокнижного птенца, появившегося на свет в этом году, нашли около двух месяцев назад в районе Золотаревки (Пензенский район) в крайне истощенном состоянии. Сотрудники охотуправления передали его специалистам зоопарка.

«Для того чтобы изъять птицу из природы и выходить с перспективой выпуска, потребовалось разрешение центрального аппарата Росприроднадзора. Оно было получено. Ветеринары осмотрели молодую птицу и взяли анализы - она была в состоянии сильного истощения», - рассказала зоолог зоопарка Светлана Тихова.

Найденыша начали откармливать живым кормом, речной рыбой и мясом. Специалисты понимали, что птица будет жить в природе, поэтому не стали адаптировать ее к меню крылатых хищников, проживающих в неволе: орлан должен был знать, что такое живой корм.

«Когда птица подросла и окрепла, после осмотра врача было принято решение выпустить ее на волю. И вот сегодня это произошло», - завершила повествование Тихова.

Орлана в деревянном ящике привезли в верховья Сурского отрога Пензенского водохранилища.

Прежде чем отпустить птицу, на лапе у нее закрепили кольцо. Орлан поднялся в воздух не сразу, словно раздумывая, стоит ли ему покидать компанию людей.

«Вот уже второй год специалисты выхаживают найденных истощенных птенцов и выпускают в природу. Это уникальный удачный опыт, в России таких случаев единицы», - прокомментировала выпуск спасенной птицы инспектор Росприроднадзора по Пензенской области Татьяна Красноносова.

Орнитолог Вячеслав Фролов, участвовавший в выпуске птицы, дал свое объяснение тому, как птенец оказался на земле. «Скорее всего, гроза и ветер ни при чем. Обычно в кладке бывает два яйца, но иногда в гнезде мы наблюдаем трех и даже четырех птенцов. По мере роста они освобождаются от конкурентов», - считает он.

Занесенный в Красную книгу России орлан-белохвост - самый крупный представитель хищных птиц, которые гнездятся в Пензенской области. Вид исчез с территории региона в начале XX века. Однако после создания в 1978 году Сурского водохранилища птицы стали каждый год появляться у него в период сезонных миграций.

В 2000 году гнездо орлана-белохвоста обнаружили на Сурском водохранилище, а к 2020-му их там стало четыре. Также два места обитания этих хищных птиц имеются в Бековском и Вадинском районах. В прошлом и в этом годах орнитологи находили в черте Пензы по одному гнезду с двумя оперившимися птенцами.

Вячеслав Фролов рассказал порталу «ПензаИнформ», что сейчас в области идет медленное повышение численности орлана-белохвоста.

«Птицы этого вида становятся половозрелыми лишь на 4-5 году жизни. Сейчас можно смело говорить о 10-12 гнездящихся парах орланов-белохвостов на территории области. Это очень высокий показатель», - утверждает орнитолог.

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Источник — фото № 1, 3, 4, 5, 6 - Татьяны Красноносовой, № - 2 - Светланы Тиховой
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Гость||

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