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Общество

В Пензенском зоопарке выходили и выпустили на волю орлана-белохвоста

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Два месяца потребовалось сотрудникам Пензенского зоопарка, чтобы воспитать молодого орлана-белохвоста.

14 июня в окрестностях села Дубасово жители Сердобска нашли сидящим на земле птенца редкого вида. Он не умел самостоятельно летать и добывать пищу, поэтому в дикой природе ему грозила верная гибель.

Однако в дело вмешались люди. Сотрудники охотуправления регионального минлесхоза по согласованию с Росприроднадзором поместили птенца орлана в зоопарк на временную передержку и реабилитацию.

«В течение двух месяцев специалисты ухаживали за птицей и обучали навыкам жизни. После того как орлан-белохвост достиг необходимой физической силы, его выпустили в естественную среду обитания», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Занесенный в Красную книгу орлан-белохвост - самый крупный представитель хищных птиц, которые гнездятся в Пензенской области. Вид исчез с территории региона в начале XX века. Однако после создания в 1978 году Сурского водохранилища птицы стали каждый год появляться у него в период сезонных миграций.

Первый факт гнездования краснокнижных пернатых был отмечен в 2000 году на берегу водохранилища. В настоящее время там уже четыре таких места. Еще два гнезда имеются в Бековском и Вадинском районах. Последнее гнездо было обнаружено в мае этого года в областном центре, в нем были два оперившихся птенца.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

А жирафа тоже выпустили?

Имя: Гость
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