Общество

В Пензе перевозчики обжаловали решение УФАС и не снизили тарифы

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В Пензе приостановлено исполнение предписаний об установлении экономически обоснованной цены на проезд в общественном транспорте. Об этом стало известно в среду, 1 сентября, от представителей антимонопольной службы.

«ООО «Компания Дилижанс», ООО ТК «Дилижанс», ООО «Автокомбинат», ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто-6» выданы предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, в соответствии с которыми перевозчикам надлежало установить экономически обоснованный тариф», - напомнили представители УФАС.

ТК «Дилижанс», «Компания Дилижанс», «Автокомбинат», «Меркурий-авто-6» и «Меркурий», которые возят пассажиров автобусами малой вместимости, должны были сделать это до 1 сентября 2021 года. Сроки по автобусам большой вместимости (перевозками занимаются ООО «Меркурий» и ТК «Дилижанс») были продлены до 10 августа и 1 сентября 2021 года соответственно.

Однако перевозчики обратились в Арбитражный суд Пензенской области в надежде оспорить предписания УФАС. В связи с этим их исполнение было приостановлено.

Теперь решить вопрос должны в арбитражном суде. Если его представители подтвердят законность требований УФАС, перевозчикам придется установить обоснованные тарифы.

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Гость||

Поржал

Гость||

"А вы, мерзавцы, думали, что вам комиссия поможет? - сказал полковник.- Ни хрена она вам не помогла! Ну, а теперь пусть каждая рота промарширует передо мною и пусть громогласно повторит то, что я сказал". И мы, рота за ротой, шагали, равнение направо, на полковника, рука на ремне ружья, и орали что есть мочи: "Мы, мерзавцы, думали, что нам эта комиссия поможет. Ни хрена она нам не помогла!" Господин полковник хохотал до упаду, прямо живот надорвал.

(С) Я. Гашек "Похождения бравого солдата Швейка"

Гость||

да перевозчики везде имеют связи, тарифы только расти будут, имитация бурной деятельности со стороны ФАС, не более

Гость||

Когда же в Пензе появится современный общественный транспорт?

Гость||

Для чего нам вообще ФАС, толку как от козла молока, упразднить за ненадобностью

Гость||

А вы все другого ждали?

С самого начала этого фарса было понятно что в сухом остатке будет.

Гость||

10.31 НИКОГДА

Гость||

Молитесь, молитесь на перевозчиков, уповайте на их гуманность и милосердие! Могут ведь после таких вывертов и полтос поставить стоимость проезда. Здесь вам не Москва с интервалом движения транспорта большой вместимости 3-5 минут, картами "Тройка" и бесплатными пересадками в течении полутора часов!

Гость||

Интересен бюджет ФАС Пензенской области. И реальные дела их за все время существования.

Гость||

Голосуй 19 сентября головой,серцем уже наголосовали...

Гость||

Отличный предвыборный ход! Браво!!

Гость||

быстро коменты трут, однако

Гость||

А почему налоговая до сих пор не штрафует за отсутствие онлайн касс в общественном транспорте?

Гость||

очень ожидаемо. никто и не ждал снижения цен. бесполезно что-то ждать от правительства в пользу народа

Гость||

Мафия бессмертна !!!!

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Имя: Гость
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