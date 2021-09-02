В Пензе перевозчики обжаловали решение УФАС и не снизили тарифы

В Пензе приостановлено исполнение предписаний об установлении экономически обоснованной цены на проезд в общественном транспорте. Об этом стало известно в среду, 1 сентября, от представителей антимонопольной службы.
«ООО «Компания Дилижанс», ООО ТК «Дилижанс», ООО «Автокомбинат», ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто-6» выданы предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, в соответствии с которыми перевозчикам надлежало установить экономически обоснованный тариф», - напомнили представители УФАС.
ТК «Дилижанс», «Компания Дилижанс», «Автокомбинат», «Меркурий-авто-6» и «Меркурий», которые возят пассажиров автобусами малой вместимости, должны были сделать это до 1 сентября 2021 года. Сроки по автобусам большой вместимости (перевозками занимаются ООО «Меркурий» и ТК «Дилижанс») были продлены до 10 августа и 1 сентября 2021 года соответственно.
Однако перевозчики обратились в Арбитражный суд Пензенской области в надежде оспорить предписания УФАС. В связи с этим их исполнение было приостановлено.
Теперь решить вопрос должны в арбитражном суде. Если его представители подтвердят законность требований УФАС, перевозчикам придется установить обоснованные тарифы.
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