Общество

Валентина Матвиенко и Олег Мельниченко обсудили планы развития региона

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В среду, 1 сентября, Пензу посетила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она побывала на объектах образования, здравоохранения и промышленности, а также провела рабочую встречу по основным направлениям работы органов исполнительной власти с врио губернатора Олегом Мельниченко.

Так, гости приняли участие в торжественной линейке, состоявшейся на площадке лицея № 14. Обращаясь к лицеистам, педагогам и родителям, глава верхней палаты российского парламента назвала День знаний самым добрым, светлым и трогательным праздником.

«Он поистине всенародный, потому что касается каждой нашей семьи. Сегодня в нашей большой стране звонок на урок прозвенит для 17 миллионов школьников», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она обратила внимание на техническое оснащение школы, имеющее колоссальное значение для качественного образования, но при этом отметила, что главная роль в решении этой задачи принадлежит педагогам.

Олег Мельниченко указал на современные условия, созданные для учеников лицея, поблагодарил спикера Совета Федерации за содействие в развитии Пензенской области и пожелал учителям и их воспитанникам успешного учебного года.

«Вы должны отлично учиться для того, чтобы выполнить все ваши желания, воплотить мечты», - подчеркнул врио губернатора.

Затем делегация проследовала к областному онкологическому диспансеру, где Валентине Матвиенко представили проекты строительства лабораторно-диагностического и хирургического корпусов.

Олег Мельниченко отметил, что борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетных направлений работы региональной системы здравоохранения. За последние три года ожидаемая продолжительность жизни в регионе выросла, но процент регистрируемых случаев новообразований довольно высок. В связи с этим необходимо расширить площади для оказания помощи пациентам с онкологией.

«Я знаю, что начато строительство лабораторного корпуса, что документация сейчас проходит экспертизу. В проекте бюджета эта стройка есть. Теперь все зависит от вас и от подрядной организации, чтобы быстро построили. Мы будем отслеживать, по деньгам проблем не будет», - заверила спикер Совета Федерации.

Возвести объект должны в следующем году. Кроме того, в ближайшее время должен быть построен новый хирургический корпус. Сейчас в онкодиспансере делают по шесть тысяч операций в год, а это, по мнению Валентины Матвиенко, уже перегрузка.

«Если построить хирургический корпус, потребности региона в таких операциях будут полностью удовлетворены», - подчеркнула спикер Совета Федерации.

На рабочей встрече врио губернатора Олегом Мельниченко и Валентины Матвиенко были затронуты все острые проблемы региона.

Так, спикер Совета Федерации пообещала участие и поддержку федерального центра в решении вопросов водоснабжения и строительства новой школы в Засечном.

Валентина Матвиенко с одобрением отозвалась о темпах возведения жилья в Пензенской области, которые не снизились, несмотря на эпидемию коронавируса, а также промышленного и сельскохозяйственного производства.

Также на встрече обсудили необходимость модернизировать общественный транспорт в регионе, систему очистных сооружений, отремонтировать дорожную сеть в муниципальных районах и на сельских территориях.

По словам врио главы региона Олега Мельниченко, требуется реконструкция около 800 км дорог. Пензе нужны новые маршруты и автобусы большой вместимости на газомоторном топливе.

«Надо в корне поменять всю систему транспортного обслуживания в Пензенской агломерации. Сейчас определяем объем необходимых средств. Очень рассчитываем, что в рамках инфраструктурного кредита сможем с этой задачей справиться», - резюмировал врио губернатора.

Валентина Матвиенко отметила, что федерация готова подключиться для оказания поддержки в решении этих и других проблем в рамках «дорожной карты».

«Пензенская область обладает огромным потенциалом. Хорошо, что вы сделали программу экономического и социального развития, выделив те наиболее острые вопросы, которые волнуют граждан. Знаю, что вы в постоянном диалоге с жителями области, используете для этого личные встречи, возможности социальных сетей, реагируете на обращения граждан. И можно сказать, что благодаря активному участию граждан удалось скорректировать стратегию развития области, с учетом уже новых вызовов и новых реалий», - дала оценку деятельности Олега Мельниченко спикер Совета Федерации.

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Гость||

Надеемся, что будет второй тур

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также на встрече обсудили необходимость модернизировать общественный транспорт в регионе
Надо развивать троллейбусы и создавать государственного перевозчика. Общественный транспорт надо поднимать с колен. О Кривозубове и Фомине забыть как о страшном сне.

Гость||

За проезд что не снижают? Суд присудил!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензе нужны новые маршруты и автобусы большой вместимости на газомоторном топливе.
Пензе нужны новые современные троллейбусы.

Гость||

Совесть нужна чиновникам! Врут и не икают

Гость||

Будет безумием если новые автобусы в итоге отдадут Кривозубову и Фомину.

Гость||

А почему все без масок?

Где полиция и росгвардия?

Гость||

Гость писал(a):

А почему все без масок?

Где полиция и росгвардия?

А ты забыл что у нас двойные стандарты и двойная мораль главные скрепы?

Гость||

Жабка

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензе нужны новые маршруты и автобусы большой вместимости
Это не для кого не новость. А где конкретика?

Гость||

Любишь СЕKС?!

Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ----- http://bit.do/vsisky

Гость||

Ей надо было с картой "Мир"в 66 автобусе проехаться, чтобы оплатить проезд безналом, вот смеху-то было!

Даешь второй тур!

Гость||

Вадим Супиков поздравил педагогов, родителей, школьников с началом учебного года и отметил, что в регионе созданы все условия для получения качественного образования, отвечающего современным стандартам.

Гость||

Гость писал(а):

> Совесть нужна чиновникам! Врут и не икают

Словословят, словоблудят. Прокатывают, прожирают - проматывают бюджетные средства (деньги налогоплательщиков).

Гость||

Почему не поехали в сельские школы???

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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