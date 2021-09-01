Валентина Матвиенко и Олег Мельниченко обсудили планы развития региона

01.09.2021 | 18:00

В среду, 1 сентября, Пензу посетила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она побывала на объектах образования, здравоохранения и промышленности, а также провела рабочую встречу по основным направлениям работы органов исполнительной власти с врио губернатора Олегом Мельниченко.

Так, гости приняли участие в торжественной линейке, состоявшейся на площадке лицея № 14. Обращаясь к лицеистам, педагогам и родителям, глава верхней палаты российского парламента назвала День знаний самым добрым, светлым и трогательным праздником.

«Он поистине всенародный, потому что касается каждой нашей семьи. Сегодня в нашей большой стране звонок на урок прозвенит для 17 миллионов школьников», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она обратила внимание на техническое оснащение школы, имеющее колоссальное значение для качественного образования, но при этом отметила, что главная роль в решении этой задачи принадлежит педагогам.

Олег Мельниченко указал на современные условия, созданные для учеников лицея, поблагодарил спикера Совета Федерации за содействие в развитии Пензенской области и пожелал учителям и их воспитанникам успешного учебного года.

«Вы должны отлично учиться для того, чтобы выполнить все ваши желания, воплотить мечты», - подчеркнул врио губернатора.

Затем делегация проследовала к областному онкологическому диспансеру, где Валентине Матвиенко представили проекты строительства лабораторно-диагностического и хирургического корпусов.

Олег Мельниченко отметил, что борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетных направлений работы региональной системы здравоохранения. За последние три года ожидаемая продолжительность жизни в регионе выросла, но процент регистрируемых случаев новообразований довольно высок. В связи с этим необходимо расширить площади для оказания помощи пациентам с онкологией.

«Я знаю, что начато строительство лабораторного корпуса, что документация сейчас проходит экспертизу. В проекте бюджета эта стройка есть. Теперь все зависит от вас и от подрядной организации, чтобы быстро построили. Мы будем отслеживать, по деньгам проблем не будет», - заверила спикер Совета Федерации.

Возвести объект должны в следующем году. Кроме того, в ближайшее время должен быть построен новый хирургический корпус. Сейчас в онкодиспансере делают по шесть тысяч операций в год, а это, по мнению Валентины Матвиенко, уже перегрузка.

«Если построить хирургический корпус, потребности региона в таких операциях будут полностью удовлетворены», - подчеркнула спикер Совета Федерации.

На рабочей встрече врио губернатора Олегом Мельниченко и Валентины Матвиенко были затронуты все острые проблемы региона.

Так, спикер Совета Федерации пообещала участие и поддержку федерального центра в решении вопросов водоснабжения и строительства новой школы в Засечном.

Валентина Матвиенко с одобрением отозвалась о темпах возведения жилья в Пензенской области, которые не снизились, несмотря на эпидемию коронавируса, а также промышленного и сельскохозяйственного производства.

Также на встрече обсудили необходимость модернизировать общественный транспорт в регионе, систему очистных сооружений, отремонтировать дорожную сеть в муниципальных районах и на сельских территориях.

По словам врио главы региона Олега Мельниченко, требуется реконструкция около 800 км дорог. Пензе нужны новые маршруты и автобусы большой вместимости на газомоторном топливе.

«Надо в корне поменять всю систему транспортного обслуживания в Пензенской агломерации. Сейчас определяем объем необходимых средств. Очень рассчитываем, что в рамках инфраструктурного кредита сможем с этой задачей справиться», - резюмировал врио губернатора.

Валентина Матвиенко отметила, что федерация готова подключиться для оказания поддержки в решении этих и других проблем в рамках «дорожной карты».

«Пензенская область обладает огромным потенциалом. Хорошо, что вы сделали программу экономического и социального развития, выделив те наиболее острые вопросы, которые волнуют граждан. Знаю, что вы в постоянном диалоге с жителями области, используете для этого личные встречи, возможности социальных сетей, реагируете на обращения граждан. И можно сказать, что благодаря активному участию граждан удалось скорректировать стратегию развития области, с учетом уже новых вызовов и новых реалий», - дала оценку деятельности Олега Мельниченко спикер Совета Федерации.