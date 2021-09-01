Общество

Роспотребнадзор ответил на просьбу смягчить ограничения по COVID-19

Печать

Представители предприятий общественного питания в очередной раз попросили снять ограничения, наложенные из-за коронавирусной инфекции. Обращение было опубликовано в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

«Снимите ограничения с общепита! Страдают все: от клиентов до персонала! Мы платим з/п, в полном объеме ЖКХ и текущие налоги + налоги за 2020 год. Помогите, общепит загибается», - написали представители одного из развлекательных заведений города.

Однако представители регионального управления Роспотребнадзора настояли на том, что введенные меры являются вынужденными.

«Дополнительные ограничения в регионах вводятся исходя из складывающейся эпидемиологической ситуации. На территории Пензенской области эпидситуация не позволяет как минимум до 30 сентября снять какие-либо ограничения», - ответили на обращение сотрудники Роспотребнадзора.

Режим повышенной готовности в регионе действует до конца сентября. Запрещены массовые мероприятия и работа точек общепита с 23:00 до 6:00. Кроме того, жители области должны использовать СИЗы в общественных местах, магазинах, транспорте.

Ранее с просьбой снять ограничения выступили болельщики спортивных команд. Им непонятен запрет на посещение стадионов во время игр.

В августе оперативный штаб Пензенской области сообщил о 7 092 новых случаях заражения COVID-19 (на 1-е число - 56 438, на 31-е - 63 530). Это самый высокий показатель за лето: в июле зафиксировали 6 286 заразившихся, в июне - 2 503. Было зарегистрировано 534 смерти от коронавирусной инфекции.

На утро 1 сентября в регионе 63 530 случаев заражения, 52 253 выздоровевших и 2 178 погибших от коронавируса.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

смешно же) барановирус выходит по ночам)))

Гость||

Роспотребнадзор по сути своей иноагент, беспрекословно выполняющий требования ВОЗа, спонсируемого Западом. Делайте выводы под чью дудку вы танцуете

Гость||

Игуана работает в любое время !

Гость||

Гость писал(a):

беспрекословно выполняющий требования ВОЗа
Это кто тебе сказал такую глупость?

Гость||

смешно до коликов по стране идёт грипп они всё в кавидлу записывают

Гость||

Гость писал(a):

Гость|01.09.2021 10:24|

Роспотребнадзор по сути своей иноагент, беспрекословно выполняющий требования ВОЗа, спонсируемого Западом. Делайте выводы под чью дудку вы танцуете

это писал гражданин РСФСР/СССР - психбольной человек

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте