Роспотребнадзор ответил на просьбу смягчить ограничения по COVID-19

01.09.2021 | 10:08

Представители предприятий общественного питания в очередной раз попросили снять ограничения, наложенные из-за коронавирусной инфекции. Обращение было опубликовано в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

«Снимите ограничения с общепита! Страдают все: от клиентов до персонала! Мы платим з/п, в полном объеме ЖКХ и текущие налоги + налоги за 2020 год. Помогите, общепит загибается», - написали представители одного из развлекательных заведений города.

Однако представители регионального управления Роспотребнадзора настояли на том, что введенные меры являются вынужденными.

«Дополнительные ограничения в регионах вводятся исходя из складывающейся эпидемиологической ситуации. На территории Пензенской области эпидситуация не позволяет как минимум до 30 сентября снять какие-либо ограничения», - ответили на обращение сотрудники Роспотребнадзора.

Режим повышенной готовности в регионе действует до конца сентября. Запрещены массовые мероприятия и работа точек общепита с 23:00 до 6:00. Кроме того, жители области должны использовать СИЗы в общественных местах, магазинах, транспорте.

Ранее с просьбой снять ограничения выступили болельщики спортивных команд. Им непонятен запрет на посещение стадионов во время игр.

В августе оперативный штаб Пензенской области сообщил о 7 092 новых случаях заражения COVID-19 (на 1-е число - 56 438, на 31-е - 63 530). Это самый высокий показатель за лето: в июле зафиксировали 6 286 заразившихся, в июне - 2 503. Было зарегистрировано 534 смерти от коронавирусной инфекции.

На утро 1 сентября в регионе 63 530 случаев заражения, 52 253 выздоровевших и 2 178 погибших от коронавируса.