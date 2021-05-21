Сетевое издание|18+|Пятница|21 мая 2021|11:15
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Общество

В Пензе дорожную разметку обновили на 15 улицах из 228

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Глава администрации Пензы Андрей Лузгин отреагировал на вопросы горожан по поводу обновления горизонтальной разметки на дорогах. В пятницу, 21 мая, он рассказал в личном аккаунте в Instagram о том, как продвигаются работы в этом году.

«Контракт заключен, подрядчик работает, но только в подходящую погоду. Для нанесения разметки дорожное покрытие должно быть сухим», - подчеркнул мэр.

Разметку планируется восстановить на 228 улицах. На 15 объектах это уже сделано.

«Сейчас подрядчик обновляет разметку на проспекте Строителей и улице Луначарского. Ночью работали на Окружной», - уточнил Андрей Лузгин.

Обеспокоенность отсутствием разметки уже выразили пензенские водители. Представитель мэрии ответил, что работы выполнят до 1 июля (ранее это планировалось сделать в мае).

Источник — фото instagram.com/andreyluzgin
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Гость||

Это же прорыв!

Целых 15 улиц!

Гость||

И через сколько она сотрется? Как с гарантийными обязательствами?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.05.2021 10:45|

И через сколько она сотрется? Как с гарантийными обязательствами?

В июле ее не будет. Свеженанесенная на пр. Строителей уже едва заметна. Просто очередной ежегодный распил

Гость||

На Терновского разметка мудреная была. Так вот сейчас ее нет. И одни едут по памяти, а другие по факту. И друг на друга матерятся.

Имя: Гость
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