В Пензе дорожную разметку обновили на 15 улицах из 228

21.05.2021 | 10:24

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин отреагировал на вопросы горожан по поводу обновления горизонтальной разметки на дорогах. В пятницу, 21 мая, он рассказал в личном аккаунте в Instagram о том, как продвигаются работы в этом году.

«Контракт заключен, подрядчик работает, но только в подходящую погоду. Для нанесения разметки дорожное покрытие должно быть сухим», - подчеркнул мэр.

Разметку планируется восстановить на 228 улицах. На 15 объектах это уже сделано.

«Сейчас подрядчик обновляет разметку на проспекте Строителей и улице Луначарского. Ночью работали на Окружной», - уточнил Андрей Лузгин.

Обеспокоенность отсутствием разметки уже выразили пензенские водители. Представитель мэрии ответил, что работы выполнят до 1 июля (ранее это планировалось сделать в мае).