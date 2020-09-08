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Общество

В мэрии рассказали, сколько тысяч пензенцев побывало на Дне города

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В понедельник, 7 сентября, в Пензе подвели итоги празднования 357-летия города. По подсчетам городских чиновников, участие в мероприятиях приняли несколько десятков тысяч человек.

«Только на открытие фонтана пришло порядка 20 тысяч человек, фейерверк на «Ростке» посмотрели около 50 тысяч пензенцев. Свыше 28 тысяч человек посетили учреждения культуры по флаерам, которые можно было получить на всех избирательных участках в день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации», - сообщила начальник управления культуры Вера Фейгина.

Начальник отдела по профилактике правонарушений Олег Викулов доложил, что благодаря совместным усилиям правоохранительных органов и народной дружины чрезвычайных происшествий в местах проведения мероприятий не было.

По итогам праздника руководство города решило в дальнейшем развивать событийный туризм.

«Как пример кавер-фестиваль, который может существовать самостоятельно, без привязки ко Дню города. Есть большой ресурс, интерес к фестивалю со стороны населения. Это событие сможет привлекать туристов», - считает глава администрации Андрей Лузгин.

Будут разрабатываться и новые форматы в молодежной политике. По мнению чиновников, такие фестивали как «Сура Fest» (он проходил на набережной), позволяют «найти общий язык с современной молодежью, с представителями различных субкультур».

Для молодых людей планируется проводить турниры по уличным видам спорта: они могут быть как элементами городских мероприятий, так и отдельными событиями.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сколько будет трупов с коронавирусом не прикинули?

Гость||

П я думаю, зачем это мужчина ходить и всех тычит, он оказывается считает, даже не сбился не разу

Гость||

Гость писал(a):

Сколько будет трупов с коронавирусом не прикинули?
Один ты

Гость||

Бедные ученики 49-й школы, как можно услышать учителя, когда у тебя под окнами фестиваль - у кого "музыка" из багажника громче.

Гость||

Такие "соревнования" в полях нужно проводить

Гость||

Гость писал(a):

Такие "соревнования" в полях нужно проводить
Такие соревнования еще и популяризируют этот дибилизм в массы.

Гость||

Как раз к 20 сентября пойдёт прирост заражений.

Гость||

Гость писал(a):

Как раз к 20 сентября пойдёт прирост заражений.
Что запоёте если про 20е это фейк?

Гость||

Гость писал(a):

Сколько будет трупов с коронавирусом не прикинули?

Один ты

У меня домик за городом и денежка на счёт капает. А будешь хоронить своих,вспомнишь.

Гость||

25е будем ждать.

Гость||

Тысячи пензюков уже давно на дне.

Гость||

Гость писал(a):

У меня домик за городом и денежка на счёт капает. А будешь хоронить своих,вспомнишь.
Фантазёёёр. Ты меня называлаааа....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Только на открытие фонтана пришло порядка 20 тысяч человек
а жителей в области за лям. А в Пензе около пол ляма. Так что жителям пофигу вся ваша движуха.

Только лошадиную задницу уберите и можно будет сказать что фонтанная площадь удалась

Гость||

penzainform.ru писал(a):

интерес к фестивалю со стороны населения
да ладно вот пуха накидывает.

Гость||

вот к 20 тысячу прироста и дадут... все идет по пла-нууууу!(с)

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Имя: Гость
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