В мэрии рассказали, сколько тысяч пензенцев побывало на Дне города

08.09.2020 | 09:09

В понедельник, 7 сентября, в Пензе подвели итоги празднования 357-летия города. По подсчетам городских чиновников, участие в мероприятиях приняли несколько десятков тысяч человек.

«Только на открытие фонтана пришло порядка 20 тысяч человек, фейерверк на «Ростке» посмотрели около 50 тысяч пензенцев. Свыше 28 тысяч человек посетили учреждения культуры по флаерам, которые можно было получить на всех избирательных участках в день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации», - сообщила начальник управления культуры Вера Фейгина.

Начальник отдела по профилактике правонарушений Олег Викулов доложил, что благодаря совместным усилиям правоохранительных органов и народной дружины чрезвычайных происшествий в местах проведения мероприятий не было.

По итогам праздника руководство города решило в дальнейшем развивать событийный туризм.

«Как пример кавер-фестиваль, который может существовать самостоятельно, без привязки ко Дню города. Есть большой ресурс, интерес к фестивалю со стороны населения. Это событие сможет привлекать туристов», - считает глава администрации Андрей Лузгин.

Будут разрабатываться и новые форматы в молодежной политике. По мнению чиновников, такие фестивали как «Сура Fest» (он проходил на набережной), позволяют «найти общий язык с современной молодежью, с представителями различных субкультур».

Для молодых людей планируется проводить турниры по уличным видам спорта: они могут быть как элементами городских мероприятий, так и отдельными событиями.