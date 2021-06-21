Пензенцам разъяснили ограничения в работе общепита

21.06.2021 | 11:38

В понедельник, 21 июня, в региональном оперативном штабе дали разъяснения по поводу ограничений работы предприятий общепита.

Ранее в связи с увеличением количества заразившихся коронавирусной инфекцией было принято решение запретить работу кафе, баров и ресторанов с 23:00 до 6:00. Во время спада заболеваемости мера была отменена, сейчас же ее вернули.

Исключение коснется лишь заказов навынос и доставки на дом.

«Также приостановлена работа фуд-кортов и точек общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов», - добавили в пресс-службе правительства области.

На минувшей неделе к оперативному штабу области по борьбе с коронавирусной инфекцией обратились специалисты регионального управления Роспотребнадзора с предложением вновь ввести ограничения и отменить массовые мероприятия, поскольку эпидемическая ситуация нестабильная.

Решение об этом пока не принято.