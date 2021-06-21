Сетевое издание|18+|Понедельник|21 июн 2021|12:36
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Общество

Пензенцам разъяснили ограничения в работе общепита

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В понедельник, 21 июня, в региональном оперативном штабе дали разъяснения по поводу ограничений работы предприятий общепита.

Ранее в связи с увеличением количества заразившихся коронавирусной инфекцией было принято решение запретить работу кафе, баров и ресторанов с 23:00 до 6:00. Во время спада заболеваемости мера была отменена, сейчас же ее вернули.

Исключение коснется лишь заказов навынос и доставки на дом.

«Также приостановлена работа фуд-кортов и точек общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов», - добавили в пресс-службе правительства области.

На минувшей неделе к оперативному штабу области по борьбе с коронавирусной инфекцией обратились специалисты регионального управления Роспотребнадзора с предложением вновь ввести ограничения и отменить массовые мероприятия, поскольку эпидемическая ситуация нестабильная.

Решение об этом пока не принято.

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Гость||

Правильно!!! меньше будет трупов. Народ поддержиаает такое решение!

Гость||

Гонка разъяснений.

Гость||

Это прорыв?

Гость||

Это бред

Гость||

Конечно, рестораны и кафе на это влияют, а фестивали с наполняемостью более 2к проводить нужно! Это все безопасно!

Гость||

Фестивали,конкурсы,концерты и закрыть общепит ,чтоб он сдох ,наконец-то ,до конца.

Гость||

на выборы можно будет идти

Гость||

гнилая власть

Имя: Гость
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