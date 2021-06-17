Общество

COVID-19: в Пензенской области могут ввести прежние ограничения

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Эпидемиологическая ситуация в Пензенской области ухудшается. Об этом в четверг, 17 июня, сообщила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Вера Быкова.

Она пояснила, что обстановка нестабильная, ежедневно регистрируется 73-77 новых случаев заражения коронавирусом, и цифра не снижается.

«Все знают о сложной эпидемиологической ситуации в Москве, из столицы все пойдет в регионы. Мы уже направили в адрес областного оперативного штаба предложение о введении дополнительных ограничений, которые были у нас ранее», - уточнила Вера Быкова.

Речь идет об отмене массовых мероприятий (дискотек, концертов и прочего), которые сейчас должны проводиться при 50%-й заполненности зала; закрытии общепита на ночь (с 23:00 до 6:00); временной приостановке работы фудкортов, усилении режима дезинфекции, а также усилении контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

«Вакцинированных мало: тех, кто завершил курс, - 9,5%, это 126 000 человек», - добавила пресс-секретарь.

В этой связи Роспотребнадзор призывает население области отнестись со всей серьезностью к соблюдению необходимых профилактических мер и санитарных требований.

В ряде регионов России приняли решение об обязательной вакцинации некоторых групп работающих, в Пензенской области иммунизация пока остается добровольной.

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Гость||

Ключевое слово "ПОКА" остаётся.. Как же этот абсурд достал.

Гость||

власть налоги все больше придумывают и последние трусы с многих снимают, а тут такая забота) бесплатная вакцина

Гость||

Как инвалидам оформлять субсидии на квартплату,если из-за ограничений специалисты МФЦ не будуд выезжать на дом к больным людям.

СЕЙЧАС ВЕК ЦИФРЫ,почему отменили автоматическое продление субсидии???

Гость||

на костёр всех вводителей

власти хотят социальный взрыв

Гость||

penzainform.ru писал(a):

с 23:00 до 6:00
Вирус особенно опасен ночью.

Гость||

Закройте пажалуста граниса эта апасна

железный занавес вся страна ждёт

Гость||

Получается намордники год носили просто так?

Гость||

Свежих шекелей завезли из фонда Билла.

Гость||

Даже ВОЗ, которой политика не указ, и та не одобрила эту вакцину до сих пор, это ведь о чем то говорит, почему одномоментно, 2-3 дня, и началась такая истерия? Все это регулируемо и управляемо, надо быстрее освоить деньги вот и весь смысл. Начало как всегда от оленевода из Московии.

Гость||

Перестаньте прививать и никакого роста не будет. Дайте людям жить спокойно.

Гость||

Взрывной рост после непроверенной вакцины, которой насильно колют население, вот вам товарищи и результат.

Гость||

Вот только в Крыму и Сочи похоже все хорошо, клади отдыхает. Народу там тьма, может стоит эти регионы закрыть во избежание распространения инфекции? Или там её быть не может?

Гость||

Гость писал(a):

Вирус особенно опасен ночью.
А если предохраняться?

Гость||

Я не буду делать вакцину потому что я кроме него бесплатный нечего не видел ни самого простого лекарство

Гость||

Гость писал(a):

Вот только в Крыму и Сочи похоже все хорошо, клади отдыхает. Народу там тьма, может стоит эти регионы закрыть во избежание распространения инфекции? Или там её быть не может?
++++++++++++++++++++++++++++ Молодец!!!!!!!!!!!!!!!

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Имя: Гость
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