COVID-19: в Пензенской области могут ввести прежние ограничения

17.06.2021 | 09:58

Эпидемиологическая ситуация в Пензенской области ухудшается. Об этом в четверг, 17 июня, сообщила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Вера Быкова.

Она пояснила, что обстановка нестабильная, ежедневно регистрируется 73-77 новых случаев заражения коронавирусом, и цифра не снижается.

«Все знают о сложной эпидемиологической ситуации в Москве, из столицы все пойдет в регионы. Мы уже направили в адрес областного оперативного штаба предложение о введении дополнительных ограничений, которые были у нас ранее», - уточнила Вера Быкова.

Речь идет об отмене массовых мероприятий (дискотек, концертов и прочего), которые сейчас должны проводиться при 50%-й заполненности зала; закрытии общепита на ночь (с 23:00 до 6:00); временной приостановке работы фудкортов, усилении режима дезинфекции, а также усилении контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

«Вакцинированных мало: тех, кто завершил курс, - 9,5%, это 126 000 человек», - добавила пресс-секретарь.

В этой связи Роспотребнадзор призывает население области отнестись со всей серьезностью к соблюдению необходимых профилактических мер и санитарных требований.

В ряде регионов России приняли решение об обязательной вакцинации некоторых групп работающих, в Пензенской области иммунизация пока остается добровольной.