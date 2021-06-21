Сетевое издание|18+|Понедельник|21 июн 2021|11:05
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Общество

В Пензенской области ресторанам и кафе запретят работать по ночам

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С понедельника, 21 июня, в Пензенской области ограничат функционирование кафе и ресторанов в ночное время. Введение меры анонсировал врио губернатора Олег Мельниченко на совещании в региональном правительстве.

Речь идет о приостановке деятельности общепита с 23:00 до 6:00.

С соответствующим предложением на минувшей неделе к оперативному штабу обратилось областное управление Роспотребнадзора. Тогда пресс-секретарь управления Вера Быкова пояснила, что обстановка нестабильная, ежедневно регистрируется 73-77 новых случаев заражения коронавирусом и цифра не снижается.

Олег Мельниченко подчеркнул, что введение ограничения связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Число выявляемых за сутки пациентов с COVID-19 превысило 80. Был зафиксирован антирекорд по летальным исходам - за 24 часа ушли из жизни 8 человек.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Так приняли уже постановление по голосованию в три дня. Зачем ещё вводить ограничения?

Гость||

Таких заведений штук шесть на область. Мощно задвинул.

Гость||

мдаа...а может проще всем посидеть ьдома одно лето и не ездить на море. Общепит закрывают, но ,Турцию и США открывают.На русском юге друг на друге все. Браво логике.Не думаю, что все сильно будут рыдать, если одно лето посидят дома.

Гость||

аЙ ЯЙ ЯЙ АЙ ЯЙ ЯЙ!!!

Гость||

а при чём тут ночные заведения если нет контроля в дневное время?! ни в магазинах, ни в общественном транспорте! Да и каждый выходные "развлекательные" мероприятия и спортивные соревнования с массовками!

Гость||

Платите по минимум по 50 000р.тогда будем сидеть дома! Тогда и спрашивать за нарушение самоизола можно по полной программе!

А сейчас снова тупо дойка населения штрафами, и экономически необоснованно ограничения которые дороже обходятся чем по 50000 бы выплачивали всем на самоизоле.

Доллар снова попёр вверх хана экономике

Гость||

Фу, как не красиов комменты удалять

Гость||

Да ладно вам расслабьтесь)))

Гость||

А если и будет шевелиться то окажется на месте Фургала.

Гость||

Почему нет контроля в магазинах и в транспорте?! Все без масок

Гость||

Гость писал(a):

Почему нет контроля в магазинах и в транспорте?! Все без масок
Потому что намордники носят не се собаки!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Почему нет контроля в магазинах и в транспорте?! Все без масок
Ковид дебила не спросили

Гость||

Я раз одела маску и забеременела!

Гость||

какой коварный вирус - нападает ночью и все больше в ресторанах!

Гость||

Мне не понятны эти ограничения! Люди отправляются на курорты, открыли полеты в Турцию, толпы людей в торговых центрах, фут-корты набиты людьми, в детских комнатах в торговых центрах также битком. Закрывают общепит с проходимостью в день 200 человек. Где логика?

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Имя: Гость
Комментарий:

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