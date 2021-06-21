В Пензенской области ресторанам и кафе запретят работать по ночам

21.06.2021 | 09:22

С понедельника, 21 июня, в Пензенской области ограничат функционирование кафе и ресторанов в ночное время. Введение меры анонсировал врио губернатора Олег Мельниченко на совещании в региональном правительстве.

Речь идет о приостановке деятельности общепита с 23:00 до 6:00.

С соответствующим предложением на минувшей неделе к оперативному штабу обратилось областное управление Роспотребнадзора. Тогда пресс-секретарь управления Вера Быкова пояснила, что обстановка нестабильная, ежедневно регистрируется 73-77 новых случаев заражения коронавирусом и цифра не снижается.

Олег Мельниченко подчеркнул, что введение ограничения связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Число выявляемых за сутки пациентов с COVID-19 превысило 80. Был зафиксирован антирекорд по летальным исходам - за 24 часа ушли из жизни 8 человек.