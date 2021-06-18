Общество

В Заречном рассказали о плановой замене пропусков

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Среди зареченцев прошла информация о возобновлении плановой замены зональных пропусков.

Процесс начался 1 января 2020-го и должен был завершиться 31 декабря, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции планы изменились: с 15 октября 2020 года централизованную замену документов приостановили, а срок действия старых пропусков продлили.

Процесс замены документов, позволяющих въезд в закрытый город, пока не возобновился. Портал «Заречье сегодня» приводит доводы начальника отдела режима Виктора Ситникова.

«Мы все видим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией вновь пошла в гору. Сейчас не время собирать толпы людей, тем более летом очереди в бюро пропусков и без того большие. Начался сезон каникул и отпусков, в Заречный потянулись гости: приезжают близкие родственники, к бабушкам едут погостить внуки. В связи с этим отдел режима сейчас и так работает с большой нагрузкой», - пояснил он.

Виктор Ситников пообещал вернуться к плановой замене пропусков, как только ситуация с заболеваемостью стабилизируется. «Я думаю, не раньше осени», - добавил он.

Источник — фото zarpressa.ru
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Гость||

А лосям нужен пропуск?

Гость||

Когда эту резервацию откроют? Не жирно содержать их за забором и потом какой смысл?

Имя: Гость
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