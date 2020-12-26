В Заречном продлили срок замены пропусков

26.12.2020 | 16:30

Срок замены пропусков в закрытый город Заречный продлен. Процесс начался 1 января 2020-го и должен был завершиться 31 декабря, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции планы изменились: с 15 октября централизованную замену документов приостановили.

Сейчас бюро пропусков работает в штатном режиме, в нем установлена бактерицидная лампа, но массовый прием горожан все-таки не ведется.

В связи с этим старые пропуска будут действовать до 1 июня 2021 года, сообщает портал «Заречье сегодня».

Сейчас замена постоянных пропусков на въезд в Заречный производится тех случаях, когда документ погашен, испорчен или утерян, а также по достижении возраста 14 и 18 лет.