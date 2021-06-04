Новому главе областного минлесхоза пожаловались на изношенную технику

04.06.2021 | 10:31

В четверг, 3 июня, врио министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Илья Галкин проинспектировал Никольское и Кададинское лесничества.

Сотрудники подведомственных учреждений пожаловались ему на старую технику с износом более 100%.

Галкин осмотрел административные здания и гаражи, проверил оснащение пункта сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарно-химических станций и готовность лесопожарной техники.

Кроме того, врио министра провел совещание в Никольском лесхозе, на котором обсуждались охрана, защита и воспроизводство лесов, а также наведался в лесной колледж, где с директором Олегом Вдовиным рассмотрел проблемы подбора молодых кадров и их дальнейшего трудоустройства в лесной отрасли.

«Особое внимание было уделено вопросам повышения квалификации действующих сотрудников лесничеств», - отметили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Илью Галкина назначили на пост врио министра 17 мая. В тот же день был отстранен его предшественник Игорь Чернышов.

Объясняя причину его отставки, врио губернатора Олег Мельниченко напомнил, что комиссия выявила серьезные нарушения в деятельности минлесхоза в период, когда им руководил Александр Москвин. Ущерб составил более 1 млрд рублей.

«Я рассчитывал, что Игорь Чернышов будет принципиально со всеми этими вопросами разбираться, но этого не произошло», - констатировал Мельниченко и обратился к Галкину: «Я надеюсь, что вы проведете работу по этому акту и все нарушения будут устранены там, где это возможно, а все должностные лица, которые к этому причастны, понесут ответственность».