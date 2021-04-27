Пруд у городской больницы № 6 будет расчищать земснаряд

27.04.2021 | 18:03

В скором будущем купание на пруду у больницы № 6 станет доставлять горожанам еще меньше удовольствия, чем обычно. Дело не в грязной воде или неухоженной территории - к этому люди давно привыкли, - просто на территории начнет свою работу огромный многофункциональный плавучий земснаряд, и отдых по соседству с ним вряд ли кого-то порадует.

С другой стороны, это означает, что пруд будут основательно чистить. Информацию предоставило министерство лесного хозяйства. Начало реализации проекта - 2021-й. Уже идет работа по определению подрядной организации. На этот год намечен подготовительный период.

Земснаряд - техника серьезная. Грязь, добытую со дна, сначала будут складировать рядом с водоемом и там сушить.

«Предусмотрен технологическим процессом вывоз жидких донных отложений. Необходима предварительная сушка донных грунтов с дальнейшей их утилизацией на полигоне твердых бытовых отходов», - пояснила начальник отдела Минлесхоза Пензенской области Елена Княжнева.

У расчистки пруда есть и дополнительный бонус - удаление донных отложений позволит активнее бить подводным родникам, улучшится водно-воздушный баланс объекта.

По словам специалистов, прекратятся деструктивные процессы в пруду. Имеется в виду, например, недавнее происшествие, когда жители обнаружили там много мертвой рыбы и встревожились.

«Вода изумрудного цвета, вся рыба всплыла», - сообщила горожанка.

Специалисты минлесхоза говорят: определять, от чего сдохли караси и плотва, - не их задача. Но они взяли ряд проб воды. Активных загрязняющих веществ и нефтепродуктов не нашли, и все же проблемы есть.

«Во всех пробах, кроме одной (в месте впадения ручья в пруд, на ручье Дальнем) отмечено значительное снижение количества растворенного кислорода, а также биохимическое и химическое поглощение кислорода было снижено», - рассказала Елена Княжнева.

Расчистка пруда будет продолжаться три года. Проектная стоимость работ - более 33 миллионов рублей. Генеральный план Пензы предусматривает обустройство берегов водного объекта и создание зоны отдыха.