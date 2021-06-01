Общество

В мэрии Пензы рассказали, на каких улицах наносят разметку

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Во вторник, 1 июня, на планерке в администрации Пензы обсуждалась работа по нанесению дорожной разметки.

Директор городского департамента ЖКХ Максим Иванкин доложил, что полностью обновлена маркировка на 19 объектах. На 13 улицах нанесена разметка, разделяющая транспортные потоки как встречных, так и попутных направлений.

Подрядная организация в выходные дни работает днем, а по будням еще и по ночам.

«В ночь на 1 июня подрядчик вышел на улицы Лермонтова, Белинского, Попова, Маршала Крылова. Также частично обновили разметку на пешеходных переходах и стоп-линиях на улицах Космодемьянской, Ленинградской, Кривозерье, завершили на Гагарина», - сообщил он.

На всех крупных магистралях разметка должна появиться до середины июня. В целом предстоит обновить маркировку на 228 объектах площадью свыше 80 тыс. кв. м. На эти цели выделено порядка 8 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

По состоянию на 21 мая разметка была нанесена на 15 объектах. Ранее последним сроком завершения работ называлось 1 июля.

Источник — фото pixabay.com
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