Сетевое издание|18+|Понедельник|31 мая 2021|10:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Общество

На посадку новых лип на Московской потратят около полумиллиона

Печать

В администрации Пензы объяснили, чем была вызвана необходимость уничтожения лип в верхней части улицы Московской. Представители мэрии оставили комментарий в одном из городских интернет-сообществ.

В воскресенье, 30 мая, на Московской начали валить деревья. Это вызвало болезненную реакцию пензенцев. Люди начали возмущаться, призывая руководство города и области остановить работы и сохранить зеленые насаждения.

«Данные работы ведутся в связи с необходимостью реконструкции инженерных сетей. По проекту предусмотрена высадка новых взрослых деревьев», - объяснили им в мэрии.

Согласно документации к аукциону по реконструкции верхней части улицы Московской, здесь планируется высадить 68 лип европейских «паллида». Стоимость одного дерева - 6 тыс. 141 руб. 29 коп. Таким образом, на покупку деревьев будет потрачено 417 тыс. 608 руб. (в 100 раз больше, чем на уничтожение 13 старых).

Заплатить также придется за подготовку мест и посадку, а еще за отсыпку гравийного основания и установку приствольных решеток. Общая стоимость работ по разделу «Озеленение» составит 568 тыс. 437 руб.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Таким образом, на покупку деревьев будет потрачено 417 тыс. 608 руб. (в 100 раз больше, чем на уничтожение 13 старых).
Короче в городе еще пилить-неперепилить, во всех смыслах...

Гость||

а ларчик просто открывался

Гость||

Ну кто бы сомневался! Лузгин с Умновым рассудок теряют просто от одного слова "миллион", а уж если от этого миллиона предполагается отщипнуть, то тут всё что угодно снесут!

Гость||

Пилим липы, пилим деньги.

Красота!

Гость||

Пилим, сажаем, получаем!

Ну ей Богу, в сентябре за кого угодно, только не ЕР

Гость||

есть пример как на площади Ленина выставляли "кадушки" с растительностью, где они?, кто скажет

Гость||

Кто же этих врагов народа к власти привел?

Гость||

Наивный Шура Балаганов...

Пилил он гирю в цвете лет,

не зная в простоте, что надо

пилить липы и бюджет

Гость||

Ну вот и всё хорошо будет. Кхе кхе...

Гость||

Видели мы эти "деревья" и на Площади, и на Набережной. Отмыв денег.

Гость||

На Славе и Кирова сажали, треть не прижились, и что, всё, теперь все про это забыли, как выбитые зубы вид!

Гость||

Кто уничтожал у них усы были?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Согласно документации к аукциону по реконструкции верхней части улицы Московской, здесь планируется высадить 68 лип европейских «паллида». Стоимость одного дерева - 6 тыс. 141 руб. 29 коп. Таким образом, на покупку деревьев будет потрачено 417 тыс. 608 руб. (в 100 раз больше, чем на уничтожение 13 старых).
А у местного лесхоз министерства что все деревья закончились?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте