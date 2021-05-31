На посадку новых лип на Московской потратят около полумиллиона

31.05.2021 | 09:20

В администрации Пензы объяснили, чем была вызвана необходимость уничтожения лип в верхней части улицы Московской. Представители мэрии оставили комментарий в одном из городских интернет-сообществ.

В воскресенье, 30 мая, на Московской начали валить деревья. Это вызвало болезненную реакцию пензенцев. Люди начали возмущаться, призывая руководство города и области остановить работы и сохранить зеленые насаждения.

«Данные работы ведутся в связи с необходимостью реконструкции инженерных сетей. По проекту предусмотрена высадка новых взрослых деревьев», - объяснили им в мэрии.

Согласно документации к аукциону по реконструкции верхней части улицы Московской, здесь планируется высадить 68 лип европейских «паллида». Стоимость одного дерева - 6 тыс. 141 руб. 29 коп. Таким образом, на покупку деревьев будет потрачено 417 тыс. 608 руб. (в 100 раз больше, чем на уничтожение 13 старых).

Заплатить также придется за подготовку мест и посадку, а еще за отсыпку гравийного основания и установку приствольных решеток. Общая стоимость работ по разделу «Озеленение» составит 568 тыс. 437 руб.